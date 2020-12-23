نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القوات المسلحة 1442 رابط الاستعلام عن دفعة تجنيد جديدة عبر بوابة القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القوات المسلحة 1442 هناك زيادة كبيرة فى عمليات البحث على مستوى الشباب فى المملكة العربية السعودية وذلك حول نتائج التجنيد الخاصة بالقوات الملكية المسلحة وذلك هناك الأسئلة عديدة بين المتقدمين للدخول إلى الكليات العسكرية المختلفة حول النتائج وخاصة المتقدمين فى قطاعات القوات البحرية والجوية والبرية وغيرها من قطاعات عسكرية سعودية.

نتائج القوات المسلحة السعودية 1442

ومن جانبها أعلنت اللجنة الموحد للقبول بالقوات المسلحة فى المملكة العربية السعودية عن أحتياجها لعدد من الوظائف المختلفة فى قطاعات متعددة على مستوى القوات المسلحة الملكية وفقا للشروط الخاصة بكل وظيفة عسكرية وذلك للحاصلين على الثانوية العامة السعودية او ما يعادلها أو شهادة البكالوريوس من الجامعات السعودية للعمل فى رتبة جندي فى قوات حرس الحدود والأمن الداخلي

خطوات الاستعلام عن نتائج التجنيد فى السعودية

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج التجنيد 1442 حيث يتم الاستعلام وبشكل إلكتروني كامل عن نتائج الطالب المتقدم من خلال أسم المستخدم الخاص به وكلمة السر حيث يقوم بعدها الطالب بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص به والبيانات المطلوبة أثناء الاستعلام وبعد ذلك تظهر له نتائج القبول الخاص به وأذأ كان من سعداء الحظ المقبولين عليه أن يتوجه يوم الأحد القادم إلى المقر المحدد للاختبار الطبي سواء كان ذلك الشخص من الرجال او من النساء.