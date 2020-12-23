نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الاجتماعي ، من أهم برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، التي تقدم الدعم المالي للأسر السعودية الفقيرة، والأسر محدودة الدخل، وتقديم الدعم المالي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والمطلقات، والأرامل، والشيوخ من كبار السن الذين لا يستطيعون العمل، لتلبية احتياجاتهم الضرورية، وكذلك تقدم المساعدة المقطوعة دعمها المالي لأصحاب العجز الجزئي، والعجز الكلي، ويتم الاختيار وفق شروط معينة وضعها الضمان الاجتماعي، ويتم الاختيار حسب أولوية التقديم على المساعدات المقطوعة، ويتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية دون التمييز بين أحد في الاختيار، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني، بشرح شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وتحديد الفئات التي تستحق المساعدات المقطوعة، ويستطيع أي مواطن سعودي الحصول على الإعانات المقطوعة، من خلال رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة السعودية، وقال على جميع المتقدمين انتظار الصرف في أي وقت، وصرح بذلك رداً على استفسار أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الموعد الذي سوف يتم فيه الصرف، وطالب هذا المواطن بصرف هذه المساعدات للمطلقات والأرامل، لأنها تساعدهم على تلبية مطالب أسرهم، وطالبت الوزارة المواطنين بالانتظار لحين الصرف.

الفئات التي تستحق مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك العديد من فئات الشعب السعودي تنطبق عليهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة وهم كالآتي:-

المواطنون السعوديون الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي .

. المواطنون الذين يعانون من عجز جزئي أو عجز كلي.

الشيوخ من كبار السن الذين لا يستطعيون القيام بأي عمل يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

المطلقات الذين يعولون أطفال وليس لديهم أي مصدر رزق.

الأرامل الذين لديهم أطفال وليس لديهم أي دخل شهري ثابت.

المهجورة التي تركها زوجها ولا تعرف مكانه.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة السعودية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي عدة شروط للحصول على الإعانة المقطوعة لكي يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين، ويتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية وحيادية دون التحيز لأحد، حيث يتم عمل دراسة حالة للمتقدمين للوقوف على مدى صحة البيانات التي يقدمونها، بعد ذلك يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين تحديد موعد الصرف، وسوف نتعرف على الشروط وهى كالآتي:-

أن يكون المتقدم للحصول علىها سعودي الجنسية. لا يقل عمر الشخص الذي يرغب في الحصول على الإعانات المقطوعة عن 35 عاماً. لا يكون لدى المتقدم أي سجلات تجارية. لا يكون لدى المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة أي عقارات أو أراضي زراعية أو أملاك. لا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع لصرف المساعدة المقطوعة. الحد الأقصى الذي يحصل عليه أي متقدم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي. يتم تحديد القيمة النقدية التي يحصل عليها المتقدم للحصول على مساعدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد تحديد الدخل الشهري للمتقدم، وتحديد عدد أفراد الأسرة، حيث يتم قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة، ومعرفة نصيب كل فرد من الدخل الشهري، بعد ذلك يتم تحديد المبلغ الذي يحصل عليه المتقدم من مقطوعة الضمان الاجتماعي. يستطيع أي مواطن سعودي الحصول على المقطوعة السعودية مرة كل عام من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذا كان من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وليس لديه أي دخل أخر ثابت. يتم صرف المساعدة المقطوعة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في ربوع المملكة العربية السعودية، ويكون الصرف حسب أولوية التقديم على مقطوعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين تاريخ الصرف، ويتم وضع القيمة النقدية لهذه المساعدات في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين من هذه الإعانات المقطوعة. تصرف المساعدات المقطوعة مرة كل عامين، إذا كان المتقدم يحصل على دخل أخر غير معاش الضمان الاجتماعي، بشرط ألا يتجاوز هذا الدخل الشهري الحد المانع لصرف الإعانة المقطوعة، وأن يقوم المتقدم بإحضار ما يثبت قيمة الدخل الشهري الذي يتقاضاة، أو معاش التقاعد الذي يحصل عليه، حتى يستطيع أن يحصل على مقطوعة وزارة الموارد البشرية.

طريقة تحديث بيانات المساعدة المقطوعة 1442هـ

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدة خطوات لتحديث بيانات مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كالتالي:-

القيام بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية .

. الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد برقم السجل المدني ورقم مرور المستفيد.

الدخول على خانة معلومات وبيانات المستفيد الشخصية.

القيام بتعديل البيانات التي يرغب المستفيد في تحديثها أو حذفها.

القيام بالضغط على الزر الخاص بالتحديث.

يأمل الكثير من المواطنين السعوديين أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإيداع قيمة المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين من هذه المساعدات، حيث يقوم الضمان الاجتماعي السعودي، بعمل دراسة حالة على كل المتقدمين لاختيار الفئات التي تحتاج إلى هذه المعونات المقطوعة، ويتم ترتيبهم حسب أسبقية التقديم، ووضعهم على قوائم الانتظار لحين موعد الصرف.