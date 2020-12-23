نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور رابط استخراج نتائج شهادات الطلاب المركزية برقم الهوية 1442 Noor Results في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر نظام نور رابط استخراج نتائج شهادات الطلاب المركزية برقم الهوية وذلك من خلال موقع نور على شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، وهذا مع سماح الجهات المسؤولة باستخراج شهادات الطلاب في الفصل الدراسي الأول برقم الهوية أو ما يعرف أحيانًا باسم رقم السجل المدني وبدون استخدام أي أرقام سرية على الإطلاق، ولذا فنحن في هذا التقرير من موقع “ثقفني” نسلط الضوء على خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، وكذلك كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة.

نظام نور 1442

قبل الحديث عن رابط استخراج نتائج الطلاب المركزية عبر نظام نور 1442-2020، دعنا في البداية نتحدث بشكل أكثر تفصيلًا عن أهم وأبرز الخدمات المقدمة من قبل المسؤولين عن نظام نور في الوقت الحالي، وهي عملية الحصول على نتائج وشهادات الطلاب المركزية وهذا فور الانتهاء من رصد ومراجعة الدرجات الخاصة بالطلاب في مختلف المراحل التعليمية، حيث أصبح من الممكن الحصول على تلك النتائج دون الحاجة لاسم المستخدم أو رقمه السري، فقط يتم استخراج شهادات الطلاب المركزية من خلال نظام نور باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني فقط.

رابط استخراج نتائج شهادات الطلاب المركزية 1442 نظام نور

قام المسؤولين عن نظام نور داخل المملكة العربية السعودية بتخصيص رابط مباشر يمكن كل الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتائج الطلاب وشهادتهم المركزية عبر البوابة الإلكترونية برقم الهوية أو رقم السجل المدني دون الحاجة لاستخدام أي أرقام سرية على الإطلاق.

وقد جاء رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور 1442-2020 على هذا النحو التالي: “نظام نور استخراج شهادات الطلاب المركزية“، ولكن يرجى العلم بأنه يتوجب على الطلاب الحرص على استخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني من أجل الحصول على النتائج بصورة صحيحة وبدون أي أخطاء من خلال موقع بوابة نظام نور 1442 داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.