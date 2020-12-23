“التخصصات الصحية” تدعم القطاع الصحي بـ 250 خريجًا وخريجة من برنامج “الترميز”

بلادي – الرياض :

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس (الثلاثاء) بأكثر من 250 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل تخرج افتراضي.

ويعد برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف، الذي أشرفت على تنفيذه الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي واحدًا من برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة متخصصة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في سوق العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية.

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وأعرب الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن عبده، عن فخره بتخريج هذه الدفعة المتخصصة في هذا المجال التي سيكون نفعها للقطاع الصحي بالمملكة وسيكون دورها كبيرا في التحول الصحي.

وقدم الدكتور عبده شكره للجهات المشاركة على جهودهم في نجاح عملية التدريب والدور الفعال الذي قامت به الجهات الراعية لهذا البرنامج والشركاء في وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي ودعمهم غير المحدود في سبيل نجاح هذا البرنامج.

وهنأ الخريجين والخريجات على النجاح والتخرج، متمناً لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

يذكر أن الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد أبرمت اتفاقيات تدريبية مع شركاء في أفضل القطاعات الصحية ذات الخبرة تهدف إلى تنفيذ البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف وذلك تحت إشراف وزارة الصحة، حيث جرى تدريبهم في سبعة مراكز تدريبية تنوعت بين القطاع الحكومي والخاص، في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة.