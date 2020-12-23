هل يوقف مرطب اليدين عمل المعقم؟ الصحة توضح

بلادي – الرياض :
أوضحت وزارة الصحة، عبر منصتها التوعوية “عش بصحة” حقيقة الأقوال المتداولة عن كون مرطب اليدين يوقف عمل المعقم.
وأشارت إلى أن المرطب لا يؤثر على عمل المعقم شريطة التأكد من جفافه بشكل تام قبل وضع المرطب.
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ونصحت باستخدام المرطب لتجنب حدوث الجفاف، خصوصا للمرضى المصابين بالأكزيما، خاصة مع زيادة جفاف الجلد في الشتاء، واستمرار غسل اليدين واستخدام المعقم.
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