علامات تدل على تعرض هاتفك للتجسس.. وهذا ما يجب أن تفعله حين ذلك

بلادي – الرياض :

هناك علامات قد تدل على كون هاتفك الذي يعمل بنظام “أندرويد” مخترقًا، وتتمثل في ارتفاع درجة حرارة الهاتف، أو استهلاك بيانات الهاتف المحمول بسرعة أو نفاد شحن البطارية بسرعة أثناء عدم استخدامه، وقد ترى أيضًا إشعارات لا تتوقعها، أو أن وقت تشغيل الهاتف أو إيقافه أطول من المعتاد.

ماذا يمكن أن تفعل إذا ظهرت هذه العلامات على هاتفك؟ هذا ما سنشرحه في الخطوات التالية.

التحقق من التطبيقات

أولًا عليك التحقق من التطبيقات التي تستهلك موارد الهاتف، وفقًا للنصائح التي يقدمها موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، بالانتقال إلى (الإعدادات) في هاتفك الذكي، ثم الضغط على خيار (الشبكة والإنترنت) Wireless & Network، ثم الضغط على خيار (استخدام البيانات) Data usage.

سترى عندها قائمة بجميع التطبيقات المثبتة على جهازك واستهلاكها لبيانات الهاتف، وإذا وجدت تطبيقا لم تقم بتثبيته يستهلك بيانات الهاتف فقم بإزالته على الفور.

وبعد هذه الخطوة، عليك العودة إلى الإعدادات مرة أخرى، ثم اضغط على خيار (التطبيقات والإشعارات) حيث يمكنك فحص جميع التطبيقات للتحقق من وجود تطبيقات لم تثبتها.

خدمات إمكانية الوصول

هناك خطوة أخرى لمعرفة إذا ما كان على هاتفك بعض تطبيقات التجسس، وفي هذه الخطوة تنتقل إلى الإعدادات في هاتفك، ثم اضغط على خيار (خيارات متقدمة) Advanced Options، ثم خيار (إمكانية الوصول) Accessibility. وهنا سترى قائمة الخيارات التي يمكنك تخصيصها في هاتفك.

فخيارات (خدمات إمكانية الوصول) تتيح للتطبيقات تغيير الإعدادات، مما يجعل الوصول لهذا الإذن مفيدا جدًا لتطبيقات التجسس، ومن ثم تأكد فقط من منح هذا النوع من الوصول إلى تطبيق مكافحة الفيروسات فقط وليس لأي تطبيق آخر.

حل أفضل

هناك حل أفضل، وهو تنزيل بعض التطبيقات التي تكافح التجسس، ومنها تطبيق Incognito، تطبيق Certo، تطبيق Kaspersky Antivirus.

نصائح عامة

إذا اكتشفت أنك وقعت ضحية لأحد برامج التجسس، في بعض الحالات عليك استبدال الهاتف الذكي، ثم عليك حماية الهاتف بكلمة مرور لا تشاركها مع أي شخص، وتثبيت تطبيق لمكافحة الفيروسات موثوق، واحرص على فحص الهاتف بانتظام، ثم احرص على تغيير كلمات المرور لجميع حساباتك، ولا تشاركها مع أي شخص، وقم بتنزيل التطبيقات من مصادر رسمية فقط، مثل: جوجل بلاي.