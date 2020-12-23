الحج : رعاية كاملة لـ300 معتمر من الخارج لحين جدولة مغادرتهم

بلادي – متابعات :
قال رئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، مازن درار، إن وزارة الحج والعمرة وجهت شركات ومؤسسات العمرة بتوفير الرعاية الكاملة للمعتمرين الأجانب الموجودين في مكة المكرمة لحين جدولة رحلاتهم للمغادرة إلى بلدانهم.
وأضاف، وفقا لـ”اليوم”، أن عدد المعتمرين الموجودين حالياً في مكة 300 معتمر، بينما سيتم تنسيق قدوم المعتمرين المفترض قدومهم هذا الأسبوع بعد رفع تعليق الرحلات إلى المملكة.
الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أوقفت استقبال المعتمرين حتى إشعار آخر، كما تم تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا منذ الأحد الماضي ولمدة أسبوع قابلة للتمديد على خلفية ظهور فيروس كورونا المتحور.
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