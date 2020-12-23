نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل ارزاق من البنك السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على تمويل ارزاق من البنك السعودي، يعد البنك السعودي للاستثمار هو أحد أهم البنوك في المملكة العربية السعودية والذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1976 إلا ان نشاطه الفعلي بدأ بغضون عام 1977 ويصل فروع حتى الآن إلى 52 فرع في مختلف أنحاء المملكة السعودية منهم 10 فروع نسائية فقط

ويتميز هذا البنك بمرونته في تقدم القروض والتمويل لأصحاب المشروعات والاستثمارات الصغيرة والكبيرة ما دام يتطابق عليهم الشروط والقواعد الموضوعة من قبل البنك للتعرف على تلك الشروط وطريقة الحصول على القرض والتمويل نتابع قراءة هذا المقال.

شروط الحصول على تمويل ارزاق

يقوم البنك السعودي بتقديم تمويل ارزاق للمشروعات ويبدأ قيمة القرض من 50000 ريال إلى 1500000 ريال سعودي وفقا لحجم المشروع أما عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم بالحصول على طلب التمويل؛

يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام في وقت انتهاء مدة القرض.

أن يكون المتقدم موظف عامل، وان تكون جهة عمله معتمدة من قبل البنك ضمن الجهات المتفق عليها.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي بذات البنك.

ألا تقل مدة عمله عن شهر في القطاع الحكومي و3 أشهر في القطاع الخاص.

أن تتوافر فيه كافة الشروط والأحكام للتسجيل في السمة الائتمانية.

خطوات التقدم للحصول على قرض ارزاق

يجب ان نتذكر انه غير مسموح وليس متاح التقدم للحصول على قرض أرزاق إلا من لديه حساب بنكي شخصي في البنك السعودي الاستثماري، بعد الولوج إلى الموقع الرسمي للبنك على الانترنت، يتم تسجيل الدخول من حساب العميل.

ويتم بعدها القيام بتسجيل وفتح حساب جديد من العميل للحصول على قرض ارزاق، وذلك من خلال اسم العميل وكلمة السر الخاصة به، بعدها يتم اختيار التمويل.