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عمر شويل - جدة بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442، هيئة تقويم التعليم والتدريب جميع أعلنت عن بدء التسجيل في اختبار الرخصة للمعلمين خلال الفترة المقبلة، وأكدت أن انتهاء التسجيل لجميع معلمي التعليم الأهلي الذي يتعلق باختبار الرخصة المهنية وذلك بالفروع التخصصية والعام وسوف تمتد إلى 25 إلى 27 من ديسمبر 2020 وأوضحت الهيئة أن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية سوف يتناسب مع جميع الفئات لمدة شهرين وذلك بدءاً من 28 ديسمبر وسوف يستمر حتى 28 فبراير.

اختبار الرخصة المهنية 1442

وبالتالي سوف يتم البدء في التسجيل المتأخر من 1 حتى 18 مارس 2021 بالإضافة إلى أنه سوف يتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية والتي تتضمن جميع الفئات بدءا من 28 ديسمبر وسوف تستمر حتى 7 يناير، وأكدت أن التسجيل المتأخرة سوف يبدأ من ثمانية حتى 21 يناير.

هيئة تقويم التعليم تطلق الرخصة المهنية الإلكترونية

قد أوضح هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بعد إطلاق الرخصة المهنية بشكل الكتروني لجميع الوظائف التعليمية من خلال نظام يتم تنفيذه ويتم الضبط مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات وخدمة النفاذ الموحد، وذلك من خلال وزارة التعليم عبر نظام نور الإلكتروني عبر الإنترنت.

يمكن أيضا التحقق من البيانات الوظيفية في نظام فارس والتي تتعلق ب نتائج اختبار الرخصة من خلال قناة التكامل الحكومي، وذلك لرفع مستوى الجاهزية التقنية لاستخدام بناء سلالات بشكل آلي.

حيث أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان أن الهيئة قامت بالعمل على تطبيق أرخص المهنية لجميع الوظائف التعليمية، وذلك للذين قد تمكنوا من اجتياز الكفايات التي تتعلق بالعام والتخصصي، وذلك من خلال النظام الالكتروني في شهر يوليو الماضي 2020 ويتم العمل على نظام الرخصة المهنية للارتقاء والتطور المهني بجانب العمل على تحفيز التطوير والتعليم الذاتي.