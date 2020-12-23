نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاجازات الرسمية في السعودية 2021 للقطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاجازات الرسمية في السعودية 2021 للقطاع العام والخاص، لم يتبقى إلا أيام قليلة على بداية العام الميلادي الجديد ومعرفة موعد الاجازات الرسمية في السعودية 2021 وبالتالي بدأ العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية بالبحث عن المواعيد الرسمية للإجازات داخل المملكة السعودية حيث يتم إعطاء إجازات متنوعة داخل المملكة السعودية لجميع العاملين في القطاع الخاص والعام

وبالتالي مدة الإجازات لا تقوم وحدة للجميع حيث تختلف مدة الاجازة للقطاع الخاص وكذلك القطاع العام بشكل كبير، وبالتالي تزداد مدة الإجازة في القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص، لهذا سوف نوضح لكم من خلال المقال اليوم الاجازات الرسمية في السعودية 2021

الاجازات الرسمية في السعودية 2021

يعتبر يوم الأربعاء 12 مايو 2021 حتى يوم 15 مايو 2021 هو الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك أما بالنسبة للإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم 19 يوليو 21 حتى يوم 22 يوليو 2020.

أما بالنسبة للإجازة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني بالمملكة السعودية تبدأ من الخميس 23 سبتمبر 2021

الاجازات في السعودية 1442

بالنسبه للاجازات الموسمية في القطاع التعليمي بالمملكة السعودية التي يحصل عليها الطالب في عطلات القطاع التعليمي في المملكة السعودية خلال الأيام القادمة كالاتي:

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم الخميس 16 جمادى جمادي الاول 1434 وتوافقه هذه الاجازة بالتاريخ الميلادي 30 ديسمبر، وبالتالي سوف تستمر من الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لمدة 14 يوم على الأقل لجميع الطلاب والطالبات على مستوي المحافظات بالمملكة، ثم يتم بدء الدراسة مرة أخرى للفصل الدراسي للعام الجديد.

أما بالنسبة لإجازة نهاية العام الدراسي سوف تبدا 22 شوال 1442 وتوافقه باليوم الميلادي 3 يونيو عام 2021 وبالتالي تكون الاجازة الرسمية لأي عامل تبدأ من 10 إلى 15 يوم أو أكثر على حسب مجال العمل لديه بالمملكة السعودية.