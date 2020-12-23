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عمر شويل - جدة فتح باب تملك العقارات عبر منصة أحكام ،تعد منصة إحكام هي أحد أهم المنصات التي تتعلق بالأمور العقارية وامتلاك الشقق في المملكة العربية السعودية وكانت هيئة العقارات بالمملكة قد أعلنت من خلال منصتها الرسمية عبر تويتر البدء في استقبال طلبات الراغبين في تملك الشقق بالسعودية خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا للقواعد والشروط الموضوعة من قبل الهيئة والقائمين عليها، وذلك عملا بالقرار الصادر في شهر أكتوبر الماضي والذي تم فيه الإعلان عن كافة الشروط والتي نتعرف عليها خلال هذا الموضوع.

خطوات التسجيل على منصة أحكام

تعتبر منصة احكام كما ذكرنا هي المنصة المسئولة حاليا عن استقبال كافة طلبات الأشخاص الراغبين في الحصول على حق التمليك للعقارات وذلك وفقا لوجود وثائق أو الحجج إلى اخره بما لا يتعارض مع القوانين المنصوص بها لحق التملك.

أما عن خطوات التسجيل على منصة أحكام من خلال الخطوات التالية؛

يتم الولوج إلى منصة أحكام من خلال هذا الرابط https://ehkaam.sa/

ويتم ملأ الطلب من خلالها وذلك كلا على حسب شاكلته.

بعدها يتم رفع المستندات والأوراق المطلوبة والموضحة لإثبات الملكية للعقار.

مع مراعاة أن يتم التقديم في خلال الفترة من 20 من شهر ديسمبر الجاري ولمدة عام كامل من تاريخه.

شروط التملك للعقار

أما عن الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في تملك العقار فهي؛

الالتزام بالتقديم خلال الفترة السابق ذكرها، أن يكون طلب التملك للعقارات في نطاق الأماكن المسموح بها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والابتعاد عن تلك المناطق وهي؛ المناطق الاثرية، المنتزهات والحدائق العامة، المناطق البحرية والمزارع للمشروعات السمكية، المحميات الطبيعية، الأماكن المقدسة ومنطقة الحرمين الشريفين مكة والمدينة، الاودية والجبال او ممتلكات عامة أما ما دون ذلك من المناطق مفتوح بها حق طلب التقديم لتملك العقارات.