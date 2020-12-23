نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الجديد 2021 وحل المشاكل التي يتعرض إليها مستخدمين نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الجديد 2021 ،نظام فارس هو نظام وضعته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ليقوم بأعمال وخدمات إليكترونية دون الرجوع إلى الإدارة وإستخدام المعاملات الورقية التقليدية التي تستنفذ الكثير من الوقت والجهد، حيث يستطيع أي موظف كان معلم أو إداري أو عامل أو مستخدم بالحصول على الخدمات المتاحة من الموارد الإدارية والمالية تبعاً لما يتبعه النظام من اللوائح الحكومية، ذلك قد يؤثر بالإيجاب على سرعة تلبية الخدمات وتوفير الجهد والوقت على كافة مستخدمي الخدمة.

حل المشاكل التي يتعرض إليها مستخدمين نظام فارس

عندما تظهر رسالة أن رقم الحساب البنكي خطأ، فلابد من التأكد من أن رقم الحساب البنكي وضع في الخانة الصحيحة والتأكد من صحة الأرقام.

يمكن أستخدام متصفح جديد عند التعثر في قراءة تعبئة البيانات.

يمكن تغيير كلمة السر الخاصة بالدخول إلى الخدمة الذاتية ومن ثم أختيار خانة التفضيلات.

ومن ثم أختيار خانة التفضيلات. عند طهور مشكلة أن الرصيد الموجود ليس مطابق مع الرصيد الفعلي يمكن التواصل مع إحدى ممثلي الدعم لتحديث البيانات.

عندما لم تصل رسالة تفعيل الحساب سيرسل الموقع رسالة إلى الجوال وإلى البريد الإليكتروني ومن هنا يجب التأكد من وجود الرسالة في الصندوق الوارد أو الرسائل الأسبام.

إذا ظهرت رسالة تفيد بأن المُستخدم قد قام بالتسجيل من قبل فلابد من تغيير كلمة المرور من صفحة تسجيل الحسابات.

عند مواجهة المستخدم أي مشكلات خاصة بالتقديم على أجازة عليه التوجه إلى إحدى مسؤولي الدعم.

حين ظهور مشكلة تفيد بأن المعتمدين ليسوا في إدارتي يمكن التواصل مع الإدارة لتحديث بيانات المعتمدين.

رابط نظام فارس الجديد 2021

قامت وزارة التعليم السعودي إلى حل مشكلة التعطل التي كانت موجود في موقع نظام فارس لمدة ثلاثة أيام وذلك بسبب أعمال الصيانة، وتقديم رابط تسجيل دخول جديد لنظام فارس بدون مشاكل وبدون تعطل.

ما هي خطوات التسجيل في نظام فارس