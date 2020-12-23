نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف 1442 بـ 60 ألف ريال للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف 1442 ضمن المنتجات التمويل الاجتماعي للأفراد من بنك التنمية الاجتماعية للرجال والنساء لمساندتهم على تحسين الحياة المعيشية ومواجهة الضيقات المالية، لذلك يقدم مجموعة من القروض منها (الأسرة، الترميم، الزواج، آهل، كنف) كل هذا بالإضافة إلى تمويل العمل الحر الذي يضم قرض للعاطلين والموظفين بإعطائهم مبلغ مالي يصل لـ 60 ألف ريال من أجل البدء في عمل مشروع لتحسين المعيشة وتزويد الدخل الشهري لمحدودي الدخل، كما وفر أيضاً التمويل متناهي الصغر للأصحاب الجمعيات الخيرية والمهن والحرف، والأسر المنتجة يأتي هذا لتشجيعهم على مزاولة الأعمال من مالهم الخاص ويكون القرض بدون فوائد ورسوم رمزية.

شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف 1442

يسأل الكثير من المواطنين والمواطنات عن عليّ قرض وأريد قرض آخر ماذا أفعل؟ ، فكثيراً ما يحتاج البعض إلى قرض لكي يفك به أموره المادية أو لكي يبدأ في عمل مشروع صغير لتحسين المعيشة أو غيرها من المتاح من قروض بنك التسليف، حيث يعرف هذا البنك أنه بنك اجتماعي أي يختص بالشؤون المالية دون هدف الربح بل على العكس يقدم الدعم سواء للأفراد أو المنشآت أو المشروعات الصغيرة، وهنا يوفر بنك التنمية الاجتماعي إمكانية الحصول على قرض ثان بنك التسليف ولكن وفق المعايير التالية:-

متاح لعملاء بنك التنمية الاجتماعي فقط، أي الأشخاص من الرجال والنساء الذين سبق لهم في أخذ قرض بنك التسليف من قبل.

عليك تحديد نوع القرض الثاني المراد الحصول عليه سواء ( قرض العاطلين والموظفين ذوي الدخل المحدود – – قرض الأسرة – قرض ترميم – قرض زواج – كنف – آهل – تمويل متناهي الصغر لدعم المشروعات الصغيرة ).

– – قرض الأسرة – قرض ترميم – قرض زواج – كنف – آهل – ). لابد من أن يكون العميل قد قام بسداد جميع أقساط القرض الأول لكي يتمكن من الحصول على تمويل ثاني.

يجب على الشخص تقديم المستندات التي تثبت قدرته على سداد أقساط القرض.

بالنسبة لقرض الزواج يتاح في حالتين هما (وفاة الزوجة الأولى – طلاق الزوجة قبل الدخول بها).

من ضمن مميزات بنك التنمية الاجتماعية الإعفاء من سداد بقية أقساط القرض وذلك يتم وفق معايير محدد، كل هذا بالإضافة إلى إمكانية الإدخار بصورة ممتازة يسمى (منتج زود)حيث يساعدك البنك حين تحصل على أي نوع قرض، وذلك من خلال تقديم دعم وحوافز شهرية بنسبة 20% كما يمسح لك زود بالسحب والإيداع لمالك بدون أي رسوم في أي وقت تريده.

طريقة الحصول على قرض ثاني من بنك التسليف 1442