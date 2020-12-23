نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم رابط نظام فارس الجديد sshr.moe.gov.sa وكيفية التسجيل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر ترند جوجل ومحركات البحث عن رابط نظام فارس الجديد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم بالسعودية عن الرابط الجديد لنظام فارس، وجائت التغييرات على النظان بعد أن تعرض الموقع لعطل وقد استمر ما يقارب الثلاثة أيام، حيث قامت الوزارة بادخال العديد من التطويرات على النظام لكافة العاملين في الوظائف التعليمية، ومع زيادة نسبة البحث عن الرابط الجديد نوفر لكم في هذه السطور الرابط الجديد لنظام فارس 1442 وكيفة التسجيل خطوة بخطة.

وتسائل العديد من الموظفين في التعليم عن موعد ادخال واضافة دورات التدريب وأنشطة التطوير المهني، وكشفت الوزارة بأن الموعد النهائي من المقرر أن يكون بتاريخ 31 ديسمبر 2020، وفي وقت سابق اشتكى العديد من العاملين في قطاع التعليم بأن هناك مشكلة تعلق بالدخول إلى نظام فارس، حيث تم الكشف عن مشاكل تقنية وتتم اعمال الصيانة فيها ومعالجتها، وقال موظفين بأنه لا يوجد وقت كافى من أجل ادخال الدورات التدريبية.

يعد نظام فارس من الأنظمة التعليمية الالكترونية المميزة، حيث يتيح العديد من الخدمات الالكترونية لجميع المعلمين والمعلمات والموظفين في قطاع التعليم، ومن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمات يجب أن يكون له حساب عبر نظام فارس، وسنتابع معكم كيفية التسجيل في نظان فارس في الفقرة التالية.

خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد 1442

نشرح لكم خطوة بخطوة كيفية التسجيل في نظام فارس 1442، وكل ما عيك هو تنفيذ الخطوات الآتية.