نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت لأسهل طريقة لحل الواجبات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول خدمة من خدمات وزارة التعليم السعودية، التي وفرتها خلال الفترة الماضية، من أجل تدشين العديد من الخدمات الفعالة، ومن أشهر الخدمات خدمة التعرف على الجدول الدراسي والحصص الدراسية، إلى جانب التعرف على خدمة منصة مدرستي الواجبات المنزلية وتعتبر منصة مدرستي التعليمية من الأدوات المستخدمة في إثراء معلومات الطالب، كما أنها تحافظ على سلامة الجميع، وتحقق مبدأ التباعد الجسدي والاجتماعي.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

قد أكدت وزارة التعليم أن منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية تدخل في إطار منظومة التعليم عن بعد، وذلك حرصًا من الوزارة على مواكبة التطور الجديد، ويُطلق البعض على المنصة اسم مدرسة مدرستي حيث أنها تعتبر مدرسة متكاملة، وتوفر كافة الخدمات التي يتم الحصول عليها في الفصول المدرسية، ولكن بفصول عبر الواقع الافتراضي وهو الإنترنت

طريقة التسجيل في منصة مدرستي الواجبات

قم بزيارة موقع منصة مدرستي التعليمية الجديد 1442.

قم بالنقر على تبويب منصة مدرستي مايكروسوفت من الواجهة الأساسية.

على الطلاب إدخال كافة المعلومات المطلوبة، والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور.

عليك بعدها الدخول إلى الخدمات المتاحة منها جدول الطالب، والذي يتم تحديده بحسب المرحلة التعليمية المنتسب لها.

ويتثنى على الجميع النقر على تبويب تسجيل حضور، واللازم من أجل التأكيد على أن الطالب يحضر كافة الحصص الافتراضية.

رابط حل واجبات منصة مدرستي

قم بزيارة منصة مدرستي التعليمية، ومنها اختر الواجبات أو الاختبارات.

ستحصل على كافة الاختبارات الموجودة للصف الدراسي المنتسب له الطلاب.

عليك البدء في إجابة الأسئلة بالكامل، في إطار الوقت الزمني الذي تحدده لك المنصة.

عند الانتهاء قم بالنقر على تبويب إرسال.

أسهل طريقة لحل الواجبات المدرسية من منصة مدرستي

الأسئلة الشائعة عن منصة مدرستي التعليمي

ومن خلال منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت ستجد إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين الطلاب، ومن بينها وأهمها:

كيف يمكن حل الواجبات أو الاختبارات؟

من الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي التعليمية يمكن الاطلاع على الواجبات المتاحة بالكامل، وستحصل على الإجابة فور الانتهاء من الاختبار وإرساله.

أين أجد مقرراتي؟

وعن المقررات يمكن الحصول عليها من القائمة الرئيسية، حيث أنه قد تم تطوير رابط منصة مدرستي تسجيل دخول بحيث تكون مناسبة لفهم الجميع، وقدراتهم العقلية.