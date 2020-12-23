نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نظام فارس 2020 الجديد للتسجيل في أنشطة التطوير المهني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نظام فارس هو نظام تم إنشاؤه بواسطة المملكة العربية السعودية وأهتمت وزارة التربية والتعليم السعودية بكل ما يتعلق به بعد ذلك بمساعدة بعض الجهات المختصة وكل هذه الجهود المشتركة تصب في مصلحة المواطنين وهدفها الوحيد هو تطوير العملية التعليمية وتسهيل المعاملات على جميع من يعملون في الهيئة التعليمية الوظيفية.

مميزات نظام فارس بالنسبة للموظفين

يمكن لكل معلم أو معلمة في المملكة العربية السعودية أن يدخل على هذا النظام ويعرف كل المعلومات الخاصة بالراتب الوظيفي خاصته.

يمكن لكل موظف كذلك معرفة كل المعلومات الخاصة بالمكافآت والحوافز سواء التي حصل عليها أو التي يمكن أن يحصل عليها.

أهتم صناع هذا الموقع بتخصيص ميزة مهمة جداً للموظفين وهو خيار تقديم أي شكوى أو اعتراض أو حتى اقتراح خاص به حيث يتم الاطلاع على تلك الرسائل المبعوثة من الموظفين والاهتمام بها وحل مشاكلهم من قِبل الإدارة.

طريقة الاستعلام عن بيانات المرتب للموظفين

بعد الدخول إلى الموقع الخاص بالنظام يجب إدخال بيانات المستخدم بطريقة صحيحه نظام فارس.

بعد ذلك سوف تظهر قائمة أمام المستخدم يجب عليه النقر على جملة صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

بعدها يجب النقر على خيار خدمة الرواتب والبدلات.

الخطوة الاخيرة هي النقر على خيار تعريف الرواتب.

بعد أن يتم تحديد الجهة ستظهر كل البيانات الخاصة بمرتب المستخدم.

لقد وفر هذا النظام الكثير على الموظفين الذين لم يعودوا مجبرين على الذهاب إلى المصالح الحكومية للحصول على تلك البيانات بل يمكنهم الان الحصول على تلك البينات من المنزل بكل سهوله.