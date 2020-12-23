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إن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحاً حقيقية في الدماغ ، و تميت عدة خلايا أو تتلف عملها ، مسببة نوعاً من العطب في التفكير
و لهذا يعاني الشخص المجروح آلاماً نفسية و شعوراً سلبياً و إحباطاً في حياته ، ليس هذا فقط بل كثيراً ما يتحول الشخص المجروح إلى شخص فاشل و غير منتج
و أنا أقول الجارحون كثر و منهم الأبوين يجرحون طفلهم في لحظة غضب و يهينونه ، و يسمعونه وابل من الشتائم ، ثم يتساءلون : لماذا طفلنا غبي ، و أقل تفوقاً من أبناء الآخرين
يجرح الزوج الغاضب زوجته ، ثم يتساءل بكل برود : لم زوجتي شاحبة و بليدة ، و لا تبتسم و لا تتفاعل بخفة كما تفعل الزوجات
تجرح الأخت أختها أو الأخ أخته و يسببون لبعضهم آلاماً نفسية شديدة و خيبة أمل ، مبعدين على أنفسهم لذة حنان الأخوة
و يجرح الصديق صديقه ، و الصديقة صديقتها ، و الأقارب فيما بينهم ، و تجرح النساء النساء عند اللقاء سواء كان بقصد أو غير قصد
أيها الكرام
الكلمات الطيبة المعسولة ، سميت كذلك لأنها تخلف في الدماغ ذات الأثر الذي يخلفه تناول السكر أو العسل.
أيها الطيبون،،،
كل هذه حقائق علمية ومثبتة، فتذكروا قول الله سبحانه وتعالى : ( وقولوا للناس حسناً )
كن جميلاً و أجعل نطقك جميلاً أو تجمّل بالسكوت، و رفقاً بمشاعر الآخرين.
إن ملعقة من السكر تغير بها مذاق الشاي، و كلمة طيبة تغير بها نظرة الآخرين
و إذا كان الجمال يجذب العيون فالأخلاق تملك القلوب
حينما أراد الله وصف نبيه عليه الصلاة و السلام لم يصف نسبه أو حسبه أو ماله أو شكله لكن قال تعالى
( و إنك لعلى خلق عظيم )
فاجعل قيمتك بأخلاقك تسمو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكلمة الطيبة ….الكاتبة الصحفية / بقلم :سلوى البلادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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