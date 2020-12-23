الكلمة الطيبة ….الكاتبة الصحفية / بقلم :سلوى البلادي

إن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحاً حقيقية في الدماغ ، و تميت عدة خلايا أو تتلف عملها ، مسببة نوعاً من العطب في التفكير

و لهذا يعاني الشخص المجروح آلاماً نفسية و شعوراً سلبياً و إحباطاً في حياته ، ليس هذا فقط بل كثيراً ما يتحول الشخص المجروح إلى شخص فاشل و غير منتج

و أنا أقول الجارحون كثر و منهم الأبوين يجرحون طفلهم في لحظة غضب و يهينونه ، و يسمعونه وابل من الشتائم ، ثم يتساءلون : لماذا طفلنا غبي ، و أقل تفوقاً من أبناء الآخرين

يجرح الزوج الغاضب زوجته ، ثم يتساءل بكل برود : لم زوجتي شاحبة و بليدة ، و لا تبتسم و لا تتفاعل بخفة كما تفعل الزوجات

تجرح الأخت أختها أو الأخ أخته و يسببون لبعضهم آلاماً نفسية شديدة و خيبة أمل ، مبعدين على أنفسهم لذة حنان الأخوة

و يجرح الصديق صديقه ، و الصديقة صديقتها ، و الأقارب فيما بينهم ، و تجرح النساء النساء عند اللقاء سواء كان بقصد أو غير قصد

أيها الكرام

الكلمات الطيبة المعسولة ، سميت كذلك لأنها تخلف في الدماغ ذات الأثر الذي يخلفه تناول السكر أو العسل.

أيها الطيبون،،،

كل هذه حقائق علمية ومثبتة، فتذكروا قول الله سبحانه وتعالى : ( وقولوا للناس حسناً )

كن جميلاً و أجعل نطقك جميلاً أو تجمّل بالسكوت، و رفقاً بمشاعر الآخرين.

إن ملعقة من السكر تغير بها مذاق الشاي، و كلمة طيبة تغير بها نظرة الآخرين

و إذا كان الجمال يجذب العيون فالأخلاق تملك القلوب

حينما أراد الله وصف نبيه عليه الصلاة و السلام لم يصف نسبه أو حسبه أو ماله أو شكله لكن قال تعالى

( و إنك لعلى خلق عظيم )

فاجعل قيمتك بأخلاقك تسمو