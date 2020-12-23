برعاية خادم الحرمين الشريفين .. جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي تطلق دورتها الثالثة

بلادي – الرياض :

أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي فتح باب الترشيح للدورة الثالثة من جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي 1442هـ/2021م.

ويستمر فتح باب الترشيح حتى 31 يناير 2021م، وذلك في ستة فروع هي: الطب (أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج)، والعلوم الطبيعية (إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية)، والأدب (الرواية)، والفنون (توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع)، والمشاريع الاقتصادية (مشاريع اقتصادية ناشئة)، وأخيرًا الأعمال الاجتماعية (مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر بالمحافظات).

وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية وتسليط الضوء عليها، وتقدير المتميزات والمبدعات، ودعم العمل النسائي المميز، وتحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.

ونوهت رئيسة جامعة الأميرة نورة رئيسة لجنة الجائزة الدكتورة إيناس العيسى، بأنّ “جائزة التميز النسائي” هي أول جائزة سنوية للمرأة السعودية، وتحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

من جانب آخر أشارت أمانة الجائزة إلى أنه يمكن الترشيح عن طريق الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، أو المؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة، أو عن طريق الأفراد، وفق الشروط والمعايير التي وضعتها اللجان الخاصة بالجائزة، داعية الراغبين بالتسجيل في الجائزة إلى زيارة الموقع الإلكتروني.