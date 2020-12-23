تنفيذ حكم القَتل قصاصاً بجان قَتل اثنين في القريات

بلادي – واس :

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، تنفيذ حكم القَتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة القريات بمنطقة الجوف

وأوضحت الداخلية أن المدعو علي بن حسين بن عسكر العنزي -سعودي الجنسية- أقدم على قَتل كل من نافع ونواف ابني محمد بن عويد ولد علي -وهما يحملان الجنسية السعودية-، وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وأبانت أن الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.