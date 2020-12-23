نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت وطريقة تفعيل حساب مدرستي توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت يتم البحث عنه من خلال الطلاب والطالبات الملتحقين بالمراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير منصة مدرستي تسجيل الدخول من أجل تسهيل حضور الطلاب، واستبدال الحضور المدرسي، بحضور افتراضي لتقليل التكدس البشري في المدارس، ويمكن من خلال منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية حل الواجبات والاختبارات التي يوفرها المعلمين والمعلمات، كما يمكن أيضًا استقبال نتائج الاختبارات في التو واللحظة، ولهذا السبب تسجيل دخول مدرستي التعليمية هو الأكثر بحثًا.

تفعيل حساب منصة مدرستي التعليمية توكلنا

حساب مايكروسوفت في منصة مدرستي التعليمية ينبغي عليك أن تقوم بالحصول عليه وتقوم بتفعيله إن كنت ترغب في حل واجبات المنصة، أو التعرف على جدول الحصص التعليمية والتعرف على المواد المقررة عليك، وحتى تتمكن من تفعيل الحساب قم باتباع الخطوات التالية:

عليك القيام بالحصول على تطبيق توكلنا وتقوم بتسجيل الدخول.

من التطبيق قم بالنقر على تبويب تفعيل بيانات منصة مدرستي، وقم بكتابة البيانات المطلوبة.

قم بعدها بالنقر على تبويب إرسال حتى تقوم بطلب كلمة مرور.

عند استلامك كلمة المرور، هنا سيتحقق لك تفعيل الحساب.

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت

عقب الانتهاء من الخطوات السابقة، يتعين عليك الدخول إلى المنصة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع منصة مدرستي التعليمية، وقم بالتسجيل الدخول عن طريق حساب ميكروسوفت.

اكتب البيانات المطلوبة.

اكتب كلمة المرور وقم بتسجيل الدخول.

طريقة حل الواجبات في منصة مدرستي التعليمية

من أكثر الخدمات التي لاقت قبول كبير لدى الطلاب هي خدمة الاختبارات أو الواجبات، الموجودة في منصة مدرستي التعليمية والتي بإمكان الطالب الحصول عليها عند تسجيل دخول مدرستي بالبيانات المطلوبة.

فعند الدخول ستجد الواجبات أو الاختبارات وعليك الاختيار من بين المتاح.

وهناك وقت زمني مُحدد من خلال المنصة ينبغي الانتهاء من كافة الإجابات به.

وعند الانتهاء، والنقر على زر إرسال ستحصل على النتائج في الحال.

منصة مدرستي التعليمية

ولقد أضافت منصة مدرستي التعليمية الكثير إلى الطلاب عند تسجيلهم، فهي من الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم للتصدي لفكرة التقارب الجسدي، وخصصته لجميع المراحل التعليمية، للتسهيل على الطلاب، وهو حل مثالي وبديل للحضور إلى مقر المدرسة.