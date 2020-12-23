نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 رابط الدخول Faris وطريقة التسجيل في فارس وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 يزداد البحث عن الدخول على موقع فارس وزارة التعليم السعودية، ونوضح لكم في موقع ثقفني خطوات التسجيل في نظام الخدمة الذاتية لموقع فارس لأول مرة، وكذلك كيفية الدخول على النظام مع الخدمات التي يقدمها الموقع لمنسوبي التعليم من الموظفين التابعين لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، كما وضع تفعيل التحقق الثنائي على النظام الفرعي للموارد البشرية.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

الخدمة الذاتية الموارد البشرية هي مجموعة من الخدمات التي تقدم لمنسوبي وزارة التعليم عبر فارس الإلكتروني، والتي يستفيد منها في قطاع التعليم السعودي المعلم والمستخدم، وكذلك الإداري والعامل، ومنها يستطيع موظف التعليم بالحصول على الموافقات بطريقة إلكترونية عن طريق موقع Faris دون الرجوع للجهة الإدارية، وكذلك متابعة صدور الموافقات المطلوبة بالموقع الإلكتروني.

طريقة التسجيل في وزارة التعليم

إن متابعة الموقع الإلكتروني وما يقدمه من خدمات رقمية لمنسوبي التعليم من الموظفين، فإن طريقة التسجيل يكون بسهولة من الخول على رابط التسجيل نظام فارس، وذلك في حال التسجيل لمستخدم جديد، وذلك باختيار (New User Creation)، وتعبئة البيانات المطلوبة من البريد الإلكتروني ورقم الجوال، والمعرف الوطني ورقم الآبيان الذي ينزل عليه الراتب، ثم وضع الرمز المرئي والضغط على إرسال، وسيتم تفعيل المستخدم الجديد بإرسال رسالة على رقم الجوال المسجل.

طريقة الدخول نظام فارس الخدمة الذاتية

يتم الدخول إلى Faris وزارة التعليم من الرابط السابق والخاص بالتسجيل

ثم اختيار مستخدم

يحولك إلى تعبئة المعرف الوطني

ثم كتابة رمز التحقق

والضغط على إرسال

شرح فيديو التسجيل

رقم نظام فارس الجديد

كما وضع موقع الإلكتروني رقم هاتف في حالة طلب الدعم الفني أو التواصل مع خدمة عملاء فارس وذلك على رقم (19996)، وفي حالة تغيير رقم الجوال الخاص بك المسجل بالنظام لابد من الاتصال على رقم فارس الموحد والتواصل مع مسئولي الدعم.

ومن الدخول على Faris وزارة التعليم ستجد الخدمات التي يقدمها الموقع لموظفي ومنسوبي التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث وضع رابط الموقع الخدمات المتاحة للمدير، وكذلك خدمات الموظف الخاصة بطلبات الإجازات، وكذلك الاستعلام عن كشف الرواتب، ومنه تعريف موظف وتعريف بالراتب فارس.