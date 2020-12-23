نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس 1442 الجديد sshr.moe.gov.sa وطريقة التسجيل في النظام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس 1442 هجرية الالكتروني الجديد هو رابط قد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عنه، لجميع الموظفين والمعلمين التابعين لوزارة التعليم السعودي، لما له من أهمية كبيرة للمعلمين للدخول إلي نظام فارس عن طريق الرابط الخاص بها sshr.moe.gov.sa والحصول علي الخدمات الالكترونية المختلفة التي تقوم بتوفيرها وزارة التعليم السعودي للمعلمين كما يتمكن مديري المدارس من معرفة الطلبات المقدمة من قبل المعلمين والموظفين التابعين للوزارة بكل سهولة ويسر، وقد قامت وزارة التعليم السعودي بضرورة إدخال أنشطة التطوير المهني لجميع العاملين في الوظائف التعليمية المختلفة وذلك حتي موعد أقصاه 31 من شهر ديسمبر للعام الحالي 2020 ميلادية والموافق 16/5/1442 هجرية، وان تفعيل النظام سوف يكون خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التعطل الذي حدث منذ ثلاث أيام متواصلة لذا تهيب الوزارة بضرورة إدخال الأنشطة التربوية حيث لم يتبقى الكثير من الوقت لإضافة الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين.

رابط نظام فارس 1442 هجرية الجديد

قد أشارت وزارة التربية و التعليم السعودي انه اصبح بإمكان جميع المعلمين والموظفين الدخول الآن إلي نظام فارس وتسجيل التدريبات الخاصة بالمعلمين بعد التعطل الذي استمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بحد أقصي موعده يوم 31 ديسمبر للعام الحالي 2020 ميلادية.

طريقة التسجيل في نظام فارس الالكتروني الجديد

بعد الإشارة إلي رابط نظام فارس 1442 فيمكننا من خلال هذا المقال أيضاً معرفة طريقة التسجيل في نظام نور رياض أطفال معرفة طريقة التسجيل في النظام بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:

علي المعلمين أو الموظفين الدخول إلي المنصة الخاصة بوزارة التربية و التعليم السعودي.

يجب عل المعلم الضغط علي الخدمات الالكترونية الموجودة أعلي الصفحة.

يجب عليك بإدخال اسم المعلم وكلمة المرور الخاصة بك .

عليك بكتابة رمز التحقق الموجود أمامك.

عليك بالضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

طريقة الحصول علي إجازة مرضية للمعلمين عبر نظام فارس