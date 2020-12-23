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عمر شويل - جدة جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تقدم وظائف خالية للرجال والنساء ، لقد ازداد البحث في الأيام القليلة الماضية عن الوظائف الفارغة والشاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ، و من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن طريقة التقديم في هذه الوظائف و ما هي المجالات المطلوب العمل بها .

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تقدم وظائف خالية

قد قامت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بفتح باب التسجيل و التقديم علي الوظائف لاستقبال موظفين جدد من الجنسين الرجال و النساء الحاصلين علي المؤهلات العليا مم الجامعات ، و قد أعلنت الجامعة أيضاً انهم يريدون اكثر من تخصص علمي ، و أيضاً يقبلون الحاصلين علي الثانوية العامة و الدبلومات الفنية و المؤهلات العليا التي تبدأ من درجة البكالوريوس ، وقد قامت الجامعة بتحديد 23 وظيفه مختلفة في مدينه الحساء و مدينه جده و مدينه الرياض.

شروط الحصول على الوظيفة في جامعة الملك سعود

قد حددت إدارة الجامعة الشروط الخاصة بالتقديم على الوظائف الشاغرة ويجب على جميع المتقدمين أن تتحقق بهم هذه الشروط حتى يتم قبولهم في الوظيفة و من هذه الشروط هي :

يجب أن يكون المتقدم من الحاصلين على الجنسية السعودية سواء كان رجلا أو امرأة.

يجب أن لا تتعدى سنوات الخبرة بالنسبة للمتقدم عن سنه.

يجب على المتقدم مع الحاسب الألي وجميع البرامج الخاصة به.

يجب على المتقدم أن يجيد اللغة الانجليزية

الوظائف المطلوبة في جامعة الملك سعود

هناك العديد من الوظائف التي أعلنت عنها إدارة الجامعة ومن هذه الوظائف هي :

أخصائي موارد بشريه

أخصائي توظيف ثالث

فني مختبر ثاني

مدقق ثاني.

مساعد بحث أول.

أخصائي علم نفس أكلينيكي أول

مدقق ثالث.

مساعد بحث ثاني.

مساعد أمين مكتبه.

أخصائي إحصاء حيوي.

ممرض ثاني.

منسق أبحاث ثاني.

دعم فني ثاني.

مساعد إداري ثالث.

مسؤول تدريب الحماية من الحريق.

مراقب إطفاء.

مساعد إداري رابع.

مسؤول مناوبات.

طريقه التقديم على الوظائف

يجب على الفرد أن يقوم بالدخول على بوابه الوظائف الخاصة بالموقع الإلكتروني للجامعه يمكنك التقديم من على هذا الموقع والتعرف على المسمى الوظيفي طب موعد استقبال الطلبات في موعد الانتهاء التعرف على المهام الوظيفية المطلوبة للجامعة السعودية