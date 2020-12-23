نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رابط نظام فارس الجديد وطريقة التسجيل في sshr.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يَشهد مُحرك البحث العالمي جوجل ضغط كبير من قِبل موظفي التربية والتعليم السعودي بالبحث عن رابط نظام فارس الجديد، حتى يتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها نظام فارس التعليمي من خلال الخدمة الذاتية التي تعتبر فرع من فروع نظام فارس، والتي تمكن الموظف سواء أكان معلم أو إداري أو عامل آلية الدخول الحصول على خدمات دون الرجوع إلى الإدارة ومن أمثلة تلك الخدمات تقديم طلب الحصول على إجازة أو تمديد الإجازة أو قطع الإجازة أو تقديم طلب تقاعد.

رابط نظام فارس الجديد

من المعلوم أن نظام فارس التابع لوزارة التربية والتعليم السعودية من أهم الأنظمة المتواجدة داخل المملكة في الأونة الأخيرة، فهو يعتبر حلقة وصل بين المعلم وبين الإدارة التعليمية ويهدف إلى توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد على المعلم والموظف السعودي، وحتى يتمكن المعلم التمتع بالخدمات زيارة الرابط الرسمي الخاص بنظام فارس وتسجيل الدخول به.

خطوات تسجيل الدخول في نظام فارس الجديد

الدخول على الموقع الرسمي لنظام فارس الجديد.

اختيار الخدمة الذاتية.

انشاء حساب جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على أيقونة sumbit.

طريقة تعديل بيانات المعلم في رابط نظام فارس الجديد

الدخول على رابط فارس الإلكتروني

تسجيل اسم المستخدم

تسجيل رقم المرور

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

الضغط على أيقونة بيانات شخصية

ثم عمل إضافة أو تحديث

الضغط على التطبيق ثم التالي

الضغط على تنفيذ.

رابط نظام فارس الجديد 1442

بعد أن شَهد نظام فارس عطل استغرق ثلاث أيام على التوالي وأشتكت مصادر تربوية من عطل النظام ، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي أنه تم تعديل وتطوير الرابط وتم حل المشكلة التقنية للموقع حتى يتم تقديم أفضل خدمة لمعلمي الهيئة التعليمية بوجه خاص والعاملين في القطاع التعليمي بوجه عام، ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي عن أخر موعد لتقديم أنشطة التطوير المهني لموظفي المَهن التعليمية هو أخر يوم في الشهر الجاري وهو يوم الواحد والثلاثون من شهر ديسمبر عام 2020، وما يجب ذكره أن الخدمة الذاتية لنظام فارس توفر المزيد من الدورات التدريبية التي من الممكن للمعلم الإلتحاق بها وبالتالي تعمل على زيادة خبراته التعليمية.