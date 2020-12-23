رابط التسجيل في نظام فارس الإلكتروني الجديد 1442 لتسجيل أنشطة التطوير المهني

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عمر شويل - جدة وفرنا لكم متابعينا من خلال هذا المقال رابط التسجيل في نظام نور الإلكتروني الجديد 1442، وذلك لتسجيل أنشطة التطوير المهني والخدمة الذاتية وهو عبارة عن مجموعة من الخدمات تقدمها وزارة التعليم السعودية للمعلمين والموظفين والإداريين، وكافة الكوادر العاملة داخل المملكة، كما يعد هذا النظام من الأنظمة الفرعية والغرض منه تواصل المعلم بكل سهولة مع وزارة التعليم السعودية، وتسهيل وتوفير الوقت والجهد للمعلم وتلبية كافة متطلباته، بالإضافة لتقديم الخدمات المتعلقة بقضايا التعليم البدالات والغياب والمكافآت وايضاً موعد صرف المرتبات.

رابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442

نظام فارس الجديد له العديد من المزايا التي يقدمها للمعلم ولوزارة التعليم السعودية سواء من مراجعة البيانات الشخصية والأساسية الخاصة بالإداريين والمعلمين، ومراجعة السجل الوظيفي الخاص بالعاملين في وزارة التعليم، مما يعمل على إعطائهم كافة الحقوق في تعديل طلباتهم وتقديم سجل بالطلبات الجديدة.

نظام فارس الخدمة الذاتية أعطت للمعلم والموظف إتاحة مراجعة البيانات بكل سهولة وتعديلها في الوقت نفسه، مما شهد إقبالاً كبيراً عليه خلال الفترة الحالية من المعلمين العاملين بوزارة التعليم السعودية، وسهل عليهم إنهاء كافة طلباتهم الوظيفية دون الحاجة للذهاب للوزارة وتضيع الوقت، مما سهل عليهم توفير الوقت والجهد، فيمكن الدخول على رابط موقع نظام فارس الجديد عبر وزارة التعليم السعودي، لتسجيل كافة البيانات المطلوبة واتباعها بشكل صحيح.

كيفية التسجيل في نظام فارس الإلكتروني الجديد

يمكن للمعلمين والإداريين التسجيل في نظام فارس الجديد، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً الدخول على رابط التسجيل في نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية.

تسجيل رقم السجل المدني، وتسجيل الأيبان الخاص بنزول الراتب.

تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بك.

تسجيل الرقم المرئي الموجود.

الضغط على كلمة تنفيذ.

سوف يرسل للمعلم كلمة السر الخاصة به، ورابط تسجيل الدخول على النظام والبريد الإلكتروني الخاص به.

قم بالعودة للصفحة وتسجيل البيانات التي أرسلت لك.

قم بالبدء في استخدام النظام.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام فارس الجديد 1442

يمكن من خلال هذا النظام معرفة كافة الأمور الخاص بالمعلم، وكيفية معرفة الخدمات التي يقدمها.