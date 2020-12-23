نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد للقطاع الخاص بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي جديد الراجحي إحدى الخدمات المقدمة من بنك الراجحي للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، حيث يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من المساعدات والقروض الحسنة للعديد من فئات المجتمع السعودي، ووفقاً لجهود الحكومة السعودية في توفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين وخاصة الشباب، حيث يعمل بنك الراجحي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرق سهلة ومبسطة حتى يستطيع جميع المواطنين بالحصول عليه، وذلك بعد وضع البنك لبعض الشروط الواجبة للحصول على التمويل. كيفية الحصول على تمويل شخصي جديد الراجحي أولاً عليك التوجه إلى الرابط الخاص بـ بنك الراجحي

قم بالتوجه إلى أعلى الصفحة ثم اضغط على المصرفية الشخصية، بعد ذلك قم بالضغط على اختيار التمويل

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “تعرّف على المزيد”

الآن قم بالضغط على تمويل وطني المرن

بعد ذلك قم بالنقر على “تعبئة النموذج” قم بإدخال كافة المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بك والمعلومات المالية

ثم قم بإدخال معلومات الإتصال

وفي النهاية اضغط على أيقونة submit. شروط الحصول على تمويل شخصي جديد من بنك الراجحي قام بنك الراجحي بوضع بعض الشروط للحصول على تمويل شخصي جديد من البنك، ولابد من توافر تلك الشروط في العميل المتقدم وتتضمن تلك الشروط كالتالي: يشترط عند الحصول على تمويل شخصي جديد من الراجحي، أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25، 65عام

يشترط أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن 10.000 ريال وذلك في حالة الحصول على القرض المشترك

على المتقدم التعهد على سداد أقساط القرض في المواعيد المحددة

لابد من وجود نموذج تحويل الراتب لبنك الراجحي من جهة العمل الملتحق به

من جهة العمل الملتحق به يشترط على جهة العمل تحويل الراتب على بنك الراجحي. كيفية الاستعلام عن القروض المقدمة من بنك الراجحي أولاً يقوم العميل بالتوجه إلى آخر الصفحة والضغط على حاسبة التمويل الشخصي

بعد ذلك يقوم العميل بتحديد جنسيته سعودي أو جنسية أخرى

بعد ذلك يقوم بالضغط على اختيار القطاع الوظيفي

ثم يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة القطاع الفرعي

بعد ذلك يقوم المتقدم بتحديد الراتب الشهري الخاص به

بعد ذلك يقوم بتحديد مبلغ القسط الشهري. مميزات الحصول على تمويل شخصي جديد من بنك الراجحي من أهم مميزات مصرف الراجحي أنه يمكنك كعميل للبنك التقدم بطلب إضافة الشركة إلى الشركات المعتمدة الموجودة بالبنك، وذلك بكل سهولة عن طريق البريد الإلكتروني بعد استلام الطلب يتم التواصل مع العميل من قبل خدمة العملاء الخاصة بالبنك بعد إتمام عملية الاعتماد وإضافة الشركة يمكنك الحصول على التمويل بدون كفيل، فقط الالتزام بالوظيفة في القطاع الخاص وإحضار ما يثبت ذلك. خطوات التقديم على تمويل شخصي جديد من الراجحي أولاً قم بالتوجه إلى موقع بنك الراجحي

بعد ذلك قم بالضغط على المصرفية الشخصية الموجودة أعلى الصفحة

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “تعرّف على المزيد” الموجودة بجانب أيقونة التمويل الشخصي “وطني”

بعد ذلك قم بالضغط على “تقدم بطلبك الآن” في أعلى الشاشة

الآن قم بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة

وفي النهاية قم بالضغط على أيقونة submit. رابط بوابة مصرف الراجحي الإلكتروني تقوم الحكومة السعودية دائما بالسعي لمصلحة المواطن السعودي، وتوفير كافة الخدمات التي تساعده في الارتقاء والحصول على حياة كريمة، وقد قام بنك الراجحي بتوفير العديد من الخدمات والمساعدات والتمويلات للمقيمين والمواطنين، حيث قام البنك بتخصيص رابط خاص للاستعلام وتقديم طلبات الحصول على التمويلات، وذلك تيسيراً وتسهيلا على المواطنين للحصول على القروض.

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