نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس والاستعلام عن قيمة العلاوات والراتب والأداء الوظيفي والترقيات وغيرها للمعلم والإداري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس أحد أهم الأنظمة الإلكترونية التي تم إعدادها خصيصاً لجميع المعلمين والمعلمات والإداريين العاملين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتعد خدمات نظام فارس لكل ما يخص السلك التعليمي من معرفة العلاوات السنوية، وكل ما يخص الراتب الذي يحصل عليه كل معلم ومعلمة، والتعرف علي الدرجات الوظيفية والترقيات السنوية التي تقررها وزارة التربية بالمملكة، ومن خلال نظام فارس يمكن التعرف علي التعديلات التي تتم علي اللائحة التنفيذية الخاصة بالمعلمين بالمملكة، لذلك يعتبر نظام فارس هو منصة مرجعية إلكترونية سريعة من أجل سهولة الاستعلام عن خدمات المعلمين عبر نظام فارس.

خدمات نظام فارس الإلكترونية للمعلمين والمعلمات والإداريين

خدمات منصة نظام فارس الإلكترونية والتي يستعلم عنها الكثير من المعلمين والمعلمات والإداريين بسهولة، ومن هذه الخدمات:

التعرف علي قيمة العلاوات التي يتم صرفها بصورة دورية.

إمكانية تقديم طلب خاص للإجازة أو تمديد الإجازة.

التعرف علي الدرجة الوظيفية الخاصة بالمعلم أو الإداري.

يمكن تقديم طلب للمعاش المبكر عبر فارس.

الاستعلام عن خدمات الانتداب التي تخص الإداري أو المعلم.

الاستعلام علي الإجازات المرضية، وإجازات الوضع الخاصة بالمعلمات، والإجازات الاستثنائية المختلفة.

رابط دخول نظام فارس للاستعلام عن خدمات المعلمين والإداريين

الاستعلام عن خدمات نظام فارس المختلفة تتم من خلال الدخول علي رابط الموقع الرسمي التالي: فارس، ثم يتم الدخول باستخدام الرقم السري واسم المرور، ثم الدخول علي الخدمات الذاتية سواء للمعلم أو الإداري، واختيار الخدمة التي يرغب بها كل مستعلم، سواء الاستعلام عن العلاوات أو استخراج الراتب وغيرها.