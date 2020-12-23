نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الراتب اليوم ١٤٤٢.. موعد إيداع رواتب هذا الشهر ٢٠٢٠ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل الراتب اليوم سؤال يتردد على ألسنة الكثير من موظفي المملكة العربية السعودية، حيث يتساءلون عن موعد نزول الراتب ، لما تتوقف عليه العديد من الأمور نظراً للظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار، لذلك قامت الحكومة السعودية بالرد على تلك الاسئلة، وذلك من خلال توحيد يوم نزول الراتب وهو يوم 27 من كل شهر ميلادي، على أن يوافق هذا اليوم موعد سداد فواتير الكهرباء والمياه وغيرها، ويتم تقديم أو تأخير موعد إيداع الراتب إذا صادف اليوم عطلة رسمية أو أسبوعية، فإذا صادف يوم صرف الراتب يوم السبت يصرف الراتب يوم الأحد أي اليوم التالي وهكذا.

متى ينزل الراتب اليوم في السعودية

نظراً لتردد الأسئلة حول متى ينزل الراتب اليوم قامت الحكومة السعودية بالرد على تلك التساؤلات عن طريق توحيد يوم نزول الراتب، وضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية للمواطنين قامت الحكومة السعودية بعمل يوم خاص لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة وذلك خاص بموظفي القطاع العام والخاص وكذلك صرف معاشات التقاعد، وموظفي القطاع العسكري، وقد قامت الحكومة السعودية بعمل بعض التعديلات على موعد صرف الراتب ، فقد تم تحويل موعد صرف الراتب للتاريخ الميلادي وليس الهجري، وقد أضافت الحكومة أيضاً أن موعد صرف العلاوات السنوية سيكون يناير القادم مع راتب شهر يناير، ولم يطبق أي تغير في صرف العلاوات للعاملين بالقطاع العسكري أو قوات الأمن والجيش.

موعد صرف الرواتب 1442 في المملكة العربية السعودية

قامت وزارة المالية السعودية بوضع جدول سنوي لموعد صرف الرواتب وقد جاء على النحو التالي: