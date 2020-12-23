المستشفى السعودي الألماني حائل يوقع عقد رعاية حملة “مأمني” بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد

دوت الخليج – منار علي دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه حملة “مأمني” التي ينفذها مجموعة من شباب وشابات المنطقة تحت إشراف جمعية حائل للإسكان الخيري، ورعى سموه مراسم توقيع اتفاقية المستشفى السعودي الالماني حائل لرعاية الذهبية للحملة “مأمني” والتي تهدف الى مساعدة مستفيدي الجمعية على النهوض ذاتياً بمستواهم التعليمي والمهني والمعيشي إطلاقاً من توفير السكن الملائم لهم. وجاءت رعاية المستشفى السعودي الألماني حائل بدورها المجتمعي في المساهمة بتطوير ودعم الجمعيات التي تخدم المجتمع، وعلى ضوئها يساهم المستشفى السعودي الألماني في زيادة الوعي الصحي من خلال التعليم والارشاد الصحي في اجراء الإسعافات الأولية في المنزل وتوفير حقائب الإسعافات الأولية في منازل مستفيدي الحملة.

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