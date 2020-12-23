نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة اخلاء الطرف من نظام فارس رابط الخدمة الذاتية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طباعة اخلاء الطرف من نظام فارس، والذي تعد من أبرز الخدمات التي يقدمها نظام فارس الالكتروني والتي تقدمها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لجميع العاملين بالوظائف التعليمية، والتي تساعد على انهاء جميع الإجراءات الخاصة بنقل أو تكليف المعلمين أو حتى استقبال طلبات الاستقالة من المعلمين، وذلك ضمن الخدمات الالكترونية التي تقدمها المملكة السعودية وفق رؤية 2030، ويعد نظام فارس أحد أهم الأنظمة الالكترونية التابعة لوزارة التعليم وتقدم من خلاله مجموعة من الخدمات لجميع المنتسبين للتعليم بالسعودية.

طباعة اخلاء الطرف من نظام فارس

تتيح وزارة التعليم السعودية لمنتسبي التعليم إمكانية طباعة إخلاء الطرف عبر نظام فارس الالكتروني من خلال الحساب الخاص بالمعلم على أن يتم التصديق على الطلب من خلال الإداري المختص بصورة الكترونية دون الحاجة للذهاب إلى أي من الإدارات التعليمية المختلفة، ويمكنكم التقديم على طلب إخلاء طرف إحدى المعلمين عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نظام فارس.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

الذهاب إلى صلاحية الخدمة الذاتية للمدير.

الذهاب إلى قائمة طلبات المدير.

اختيار خدمة إخلاء طرف.

بعد ذلك يتم تحديد اسم المعلم المراد اخلاء الطرف له.

الضغط على كلمة الإجراء.

الضغط على كلمة إضافة.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالمعلم بصورة صحيحة.

الضغط على كلمة التالي.

الضغط على كلمة “تنفيذ”

وبعد ذلك يمكنكم الضغط على كلمة “طباعة” لطابعة القرار.

بالصور شرح طريقة إخلاء الطرف للمعلمين المنقولين في نظام فارس الخدمة الذاتية

تقديم طلب إخلاء طرف للمعلم على نظام فارس

كما يستطيع المعلم تقديم طلب إخلاء طرف عبر نظام فارس الالكترونية عن طريق اتباع عدد من الخطوات الميسرة والتي جاءت كالتالي:

الدخول على نظام فارس

إدخال اسم المستخدم للمعلم وكلمة السر.

إدخال رمز التحقق المتغير.

من ضمن خدمات الموقع يتم الذهاب إلى “صلاحية الخدمة الذاتية للموظف”

ثم يتم الضغط على كلمة “الطلبات”

بعد ذلك يتم الذهاب إلى أيقونة ملف الخدمة الذاتية للتكليف.

اختيار “طلب اخلاء طرف بعد التكليف.

الضغط على كلمة إضافة.

تحديد تاريخ ورقم قرار التكليف.

الضغط على كلمة تطبيق.

الضغط على كلمة التالي قم تنفيذ.

طباعة طلب اخلاء الطرف عن طريق الضغط على كلمة “طباعة”.

استعلام عن حالة إخلاء الطرف من فارس

كمان يمكن معرفة نتيجة طلب اخلاء الطرف للمعلم عن طريق دخول منصة فارس عبر الرابط المرفق بالاعلي والولوج إلى ايقونه “صلاحية الخدمة الذاتية للموظف”، ثم نختار منها ايقونه قائمة الاستعلامات، ونختار منها الطلبات المعلقة.

ما هو رقم الدعم الفني لنظام فارس الموحد

خدمة دعم فني فارس هى احدى الخدمات التي يقدمها نظام فارس وذلك للرد على الاسئلة المختلفة وحل المشكلات التي تواجه المستخدمين للنظام، ويمكن الاتصال على الرقم 19996 مباشرة من اى جوال فى السعودية.