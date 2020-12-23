نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة السعودية للتمويل | تمويل شخصي ب500 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الشركة العربية السعودية للتمويل أحد أهم الشركات التمويلية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم تلك الشركة بتقديم عدد كبير من التمويلات الشخصية سواء مبالغ مالية نقدية أو قروض سيارات أو قروض لمشاريع صغيرة، حيث تأسست الشركة في عام 1990 لتقديمك قروض تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لذا سنقوم بتقديم طريقة التقديم للحصول على قرض أو تمويل شخصي من تلك الشركة، وتوفير الشروط والمستندات اللازمة للحصول على هذا التمويلات بكل سهولة.

الشركة السعودية للتمويل الرياض

يمكن للمواطنين السعوديون التقديم للحصول على جميع التمويلات التي تقوم الشركة العربية بتقديمها، وأهم تلك التمويلات هي تمويل الأفراد، والتي تقوم بدعم المستفيد بما يقارب 500 ألف ريال سعودي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما ويمكنك الحصول على تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل.

كما ويمكنك التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل للحصول على راتب شهري يصل إلى 2 ريال سعودي.

شروط الحصول على تمويل الشركة السعودية

وقد قدمت الشركة بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على التمويل بالمبلغ الذي يريده، ونلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم قد تجاوز 20 سنة، وألا يزيد عن 65 عام. يلزم توافر بطاقة هوية سارية. يلزم على المتقدم امتلاك رقم جوال خاص به. يجب ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 6 ألاف ريال شهرياً. يجب أن تكون قد مر على عملك في القطاع الحكومي على الأقل 3 شهور، أما إن كنت موظفاً في القطاع الخاص فيجب أن يكون قد مر ما يزيد عن 6 شهور كاملة. أما بالنسبة لفترة المديونية فقد حددت الشركة بأنه يجب ألا تقل مدة المديونية عن 6 شهور، وألا تزيد عن 60 شهراً.

فتلك هي شروط الشركة العربية السعودية للتمويل للحصول على تمويل ال500 ألف ريال، وفيما يلي سنوفر المستندات المطلوبة للتقديم.

المستندات المطلوبة لتمويل الشركة السعودية

أولاً يلزم توفير كشف حساب بنكي شخصي لآخر 3 شهور.

يجب تقديم وثيقة تعريف بالراتب.

يلزم تعبئة طلب التمويل، والذي سنقوم بتقديمه في ما يلي.

فهذه هي المستندات التي لزم توفيرها عند الرغبة للحصول على التمويل.

كما ويمكنك التقديم على قرض آهل المقدم من بنك التسليف التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على تمويل شخصي شركة السعودية تمويل

وعند توافر الشروط السابقة في المستفيد، فيجب عليه توفير المستندات المطلوبة للتسجيل كما أوضحنا، وذلك حتى يتمكن من الحصول على التمويل من الشركة السعودية للتمويل ويمكنك التقديم كالتالي:

أولاً قم بالدخول على منصة الشركة السعودية. قم بتسجيل الدخول كمستخدم جديد. ثم قم بالضغط على “طلب تمويل”. تظهر لك عدد من البيانات التي يجب عليك إدخالها مثل (الجنسية-الجنس-قطاع العمل-الراتب الشخصي-الالتزامات الشهرية التي تستنزفها شهرياً-وكذلك نوع التمويل الذي تريد الحصول عليه). ثم قم بالضغط على “احسب”. بعد الضغط على احسب، يتم ظهور المبلغ التمويلي المُستحق استلامه، وكذلك معدل النسبة السنوية للتمويل، والمدة التي يُتاح لك فيها سداد التمويل، وكذلك قيمة المبلغ الشهري الذي ستقوم بدفعه لسداد التمويل. بعد معرفة تفاصيل التمويل، اضغط على “العرض مناسب تقدم بالطلب”. يظهر لك نافذة جديدة، قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الشخصية. قم بتسجيل كلمة مرور خاصة بك، لتتمكن من الدخول بها لاحقاً. إن كنت مستخدم جديد ليتك المنصة، قم بالنقر على “تسجيل جديد” الموجودة اسفل الصفحة باللون الأزرق. يتم إدخال رمز التحقق الموجود في الصورة والمكون من ستة أرقام. قم بالنقر فوق المربع الصغير المكتوب بجانبه”تذكر”، ليسهل عليك الدخول للحساب. ثم اضغط على “ادخل”.

بعد التقديم بكامل البيانات ستقوم الشركة بمراجعة طلبك وسيتم الرد عليك من خلال رقم جوالك الذي ستقوم بتسجيله عند التسجيل كمستخدم جديد.

كما يمكن لبعض الفئات السعودية التسجيل في الضمان الاجتماعي المُقدم من وزارة التنمية الاجتماعية لتحصل على راتب شهري بدوا أي ضمانات أو أي رسوم سداد.

فهذه هي الشروط والطريقة التي يجب عليك اتباعها عندك رغبتك في الخصول على تمويل يصب إلى نصف مليون ريال سعودي وذلك بفترة سداد تصل إلى 60 شهر متوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك من خلا الشركة السعودية للتمويل.