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عمر شويل - جدة بعد أن ينهي الوافد إلى المملكة العربية السعودية مدة عقد العمل، أو حتى قبل أن ينهيها وأراد الرجوع إلى بلده، يبحث عن كيفية طباعة تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة من السعودية، فيما يمكنه القيام بذلك بخطوات بسيطة دون الحاجة إلى مراجعة أحد مكاتب مديرية الجوازات، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وهي عبارة عن بوابة خدمات أطلقتها وزارة الداخلية السعودية قبل نحو 10 سنوات، لإنجاز الخدمات المختلفة من أي مكان في المملكة، وفي أي وقت خلال اليوم؛ تيسيرًا على المواطنين والمقيمين، وتماشيًا مع رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين “2030”، التي تهدف إلى رقمنه جميع الخدمات، والقضاء على النظام القديم الذي يحتاج إلى حضور المواطن أو الوافد إلى مقر الهيئة لإنجاز خدمته.

طباعة تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة من السعودية أون لاين

ونوضح من خلال السطور التالية، كيفية طباعة تأشيرة خروج نهائي برقم الإقامة من السعودية أون لاين، عبر منصة أبشر الإلكترونية، خدمة للمقيمين في المملكة، الراغبين في معرفة تنفيذ آلية هذه الخدمة، دون خسارة الوقت والجهد، وذلك باتباع الآتي:

في البداية، ننتقل إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

ثم نختار أبشر أفراد.

نقوم، بعد ذلك، بتسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر.

يلي ذلك، اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

ونختار الجوازات.

علينا بعد ذلك، اختيار الاستفسار عن الفيزا.

كما يجب إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالوافد.

أخيرًا، ظهور تفاصيل الفيزا التي نبحث عنها، ويمكن طباعتها.

خطوات الاستفسار عن فيزا الخروج بلا عودة من المملكة

وبعد معرفة كيفية الحصول على فيزا الخروج بلا عودة من المملكة، فإنه من الممكن الاستفسار عن تفاصيل هذه الفيزا، بكل سهولة من خلال منصة مقيم، وذلك باتباع الخطوات الآتية: