نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاطلاع علي نتائج القبول في وزارة الدفاع 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن القبول في وزارة الدفاع 1442 يعتبر واحد من الاشياء الهامة التي يقوم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية باجراء عملية الاستعلام عنها مباشرة وذلك لأن يقومون بمعرفة النتائج الخاصة في القبول في الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الدفاع السعودية من ضمن وظائف التجنيد الاجباري للذكور.

القبول في وزارة الدفاع 1442

قامت القوات المسلحة السعودية منذ فترة بالاعلان عن فتح باب التسجيل لجميع المواطنين السعوديين من الذكور وذلك لأن يقومون بالحصول علي وظائف التجنيد الاجباري للذكور في مختلف القطاعات التابعة للوزارة في المملكة العربية السعودية، وقامت أيضاً الوزارة بالاعلان عن شروط القبول في التجنيد وأيضاً التخصصات المطلوبة وذلك عبر موقعها علي شبكة الانترنت.

شروط التجنيد 1442

قامت القوات المسحلة في المملكة العربية السعودية بعرض مجموعة من الشروط والتي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم القبول في التجنيد حيث جاءت هذه الشروط في النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية وقد نشاء وتربي مع والديه في المملكة.

أن يكون قد نشاء وتربي مع والدية داخل المملكة حيث يستثني من تربي في الخارج.

يجب أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الاقل.

إن لا يكون قد سبق له الحكم علية في القضايا الجنائية أو الجرائم من قبل.

يشترط أن يكون المتقدم ذو لياقة بدنية.

لا يقل طولة عن 170 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.

توافر كافة الاوراق والمستندات المطلوبة.

الاستعلام عن القبول في وزارة الدفاع 1442

حتي تستطيع القيام بالاستعلام عن اسم المواطن السعودي المقبول لدي الوزارة يتوجب عليك أن تقوم ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في الاتي: