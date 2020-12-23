نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الجديد وكيفية الحصول على إجازات مرضية إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات كثيرة يقدمها نظام faris للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن الدخول إلى رابط نظام فارس الجديد https //sshr-exa.moe.sa، والحصول على الخدمات أون لاين، ومنها الحصول على إجازة مرضية، دون الحاجة إلى زيارة أي من المديريات أو المقرات الإدارية للحصول عليها وخسارة الوقت والجهد، فيما تهم هذه المنصة الإلكترونية الكبيرة، الطلبة وأولياء الأمور إضافة إلى العاملين في الوزارة سواء معلمين أو إداريين، وفي الوقت نفسه يمكن التسجيل من خلال هذا النظام في منصة مدرستي التي اعتمدتها الوزارة للتعليم عن بعد في هذا العام، الذي لم يذهب فيه الطلاب إلى المدارس بسبب جائحة كورونا، ويتم التعليم عبر منصات الوزارة بشكل إلكتروني.

رابط نظام فارس الجديد وزارة التعليم السعودية

يمكنكم الاستفادة من نظام فارس الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم السعودية، لكافة العاملين بها من المعلمين والإداريين وأولياء الأمور والطلاب في جميع أنحاء المملكة، وكيفية التسجيل في المنصة، حيث يتم ذلك عبر الرابط الإلكتروني الجديد لنظام فارس، من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلى نظام نور الإلكتروني. نقوم بتحويل اللغة إلى اللغة العربية. نضغط على خيار إنشاء مستخدم جديد. ننقرعلى إنشاء مستخدم جديد. ندرج رقم السجل المدني. يلزم علينا إدخال رقم IBAN البنكي. كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال بشكل صحيح. إدخال رمز التحقّق المرئي المتواجد أمامنا على الشاشة. نقوم بالضغط على مربع التنفيذ. نرجع إلى صفحة إنشاء مستخدم جديد. ننقر على تفعيل المستخدم. يجب إدخال رقم السجل المدني. يرجى كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله على البريد الإلكتروني. نضغط فوق تنفيذ من ثم على تسجيل الدخول. ننشئ كلمة المرور الجديدة ونؤكدها. استخدام النظام بكل سهولة، والاستفادة من جميع الخدمات.

كيفية إدخال إجازة مرضية عبر نظام faris