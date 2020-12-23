نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الشرقية توقع عقداً استثمارياً لإنشاء مشروع سكني للعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعّت أمانة المنطقة الشرقية عقداً استثمارياً لإنشاء مناطق سكنية للعمال (نشاط إيواء وخدمات مساندة)، امتداداً لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بتنمية المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الأمانة أن العقد الاستثماري يشمل إنشاء مشروع مدينة لسكان العمال وخدمات مساندة ليقدم بيئة مميزة للعمالة وخدماتهم والتحسين المستمر في تطوير بيئة العمالة، داعيةً المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص والخدمات الاستثمارية التي تقدمها عبر بوابة فرص وبوابة الأمانة الرقمية.

يُشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية من خلال وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، أسهمت في إثراء الحركة الاستثمارية بالمنطقة من خلال سعيها إلى إشراك المستثمرين لطرح أفكار مبتكرة وتحفيز البيئة الاستثمارية في المجالات المختلفة وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الخِدمات ورفع مستوى جودة الحياة والتوسع في تقديم خيارات استثمارية متنوعة بالمنطقة الشرقية.