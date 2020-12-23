نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خدمة فارس الذاتية” طريقة التسجيل بها لأول مرة وما الخدمات التي تقدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة “خدمة فارس” الذاتية هي خدمة إلكترونية فرعية من أنظمة فارس للموارد البشرية، وتهدف إلى تسهيل العملية الإدارية واللجوء إلى اللامركزية في الإدارة والاستفادة من الخدمات التقنية في تسهيل أمور المستخدمين من الموظفين والإداريين والعمال خصوصا في ظل أنتشار الموجة الثانية من فيروس كرونا وظهور سلاله جديده أكثر انتشاراً منه، فعملت الحكومة السعودية على إطلاق خدمة جديدة فرعيه وهي خدمة فارس الذاتية وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف من خلالها أخذ الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية الموكلين بها آليا دون الرجوع إلى الإدارة كما يمكنه تتبع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع الإلكتروني ذاته لخدمة فارس الذاتية حيث أن الخدمة توفر العديد من الخدمات الخاصة بكل شريحة من شرائح المستخدمين وهي كالتالي:

الخدمات المتاحة للمدير:

رفع مباشر لموظف بسبب إجازة، والإبلاغ عن غياب موظف.

الاستعلام عن الموظفين، طلب بدل لموظف.

الاستعلام عن طلبات الموظفين وإعطاء الموافقات اللازمة.

الخدمات المتاحة للموظف أو العامل:

الاستعلام عن الراتب وبيانات الموظف، والسجل الوظيفي له.

تقديم طلبات الإجازة، أو قطع الإجازة، أو تعديل مدة الإجازة.

الاستعلام عن بيان الانتدابات والطلبات المعلقة.

تقديم طلب استقالة أو تقاعد وطلب البدالات.

كيفية التسجيل لأول مره في خدمة فارس:

الدخول إلى رابط تسجيل حساب جديد في خدمة فارس عندها سوف تظهر لك صفحة الموقع كما بالصورة السابقة.

قم بملئ البيانات المطلوبة وهي كالتالي؛

National Identifier وهو محدد الهوية الوطنية.

الأيبان الخاص برقم حسابك البنكي الذي تستلم منه راتبك.

البريد الإلكتروني الخاص بك.

رقم الهاتف الشخصي( ويجب أن يكون صحيح لأنه سوف يتم إرسال رمز التفعيل الخاص بحسابك على هذا الرقم).

بعد ذلك قم بإدخال رمز الكابتشا الذي يظهر أمامك كما هو بالضبط.

ثم قم بالضغط على كلمة ” submit”.

بعدها يتم إرسال رمز التفعيل الخاص بك على جوالك تقوم بإدخاله وتحديد كلمة السر الخاصة بك.

وبذلك تكون حصلت على حساب في خدمة فارس الذاتية يتيح لك الاستفادة من كل الخدمات التي يقدمها الموقع.

طريقة تسجيل الدخول إلى حسابك في خدمة فارس الذاتية:

يجب عليك في هذه الحالة أن يكون لديك حساب بالفعل في خدمة فارس وعندها يمكنك؛