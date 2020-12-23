بلاغ مواطنة يقود “التجارة” لضبط جريمة تستر.. وإبعاد الوافد نهائياً عن المملكة

بلادي – الرياض :

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بتمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسة تزاول أنشطة تقنية المعلومات بمدينة الرياض.

وتضمن حكم المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من مواطنة عن الاشتباه بحالة التستر، وبالوقوف على البلاغ ضبطت أدلة مادية تؤكد تسييره لأعمال المنشأة إدارياً ومالياً، وأحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية.

يُذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر اشتمل على عقوبات مغلظة تصل للسجن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.