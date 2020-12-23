المجلس الوزاري العربي للسياحة يدعو لإعادة إطلاق الحركة الجوية وتغطية تأمينية لـ”كورونا” أثناء السفر

بلادي – الرياض :

دعا المجلس الوزاري العربي للسياحة، اليوم (الأربعاء)، الدول العربية لإعادة إطلاق الحركة الجوية وتنشيط السياحة بين الدول العربية وبين العالم.

وطالب المجلس مجلس وزراء الصحة العرب باعتماد إجراءات قياسية من قبله على غرار تلك التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي، بحيث تكون الإجراءات الصحية المطلوبة للوقاية معتمدة بشكل كلي على مستوى التعرض لكورونا للقادمين من البلد المعني.

وشدد المجلس على استخدام الفحص السريع “رابيد تيست” في المطارات قبل السفر، ولا يسافر إلا من يثبت خلوه من الفيروس في وقت السفر، مع وجود اختبار الـ”PCR” قبل السفر.

وأكد على إعادة النظر تجاه الاستغناء عن إجراءات الحجر الصحي لأنها لا تعطي قيمة مضافة للوقاية من الجائحة، مع السعي لضرورة وجود تغطية تأمينية للمسافرين في سفرهم، بما في ذلك الإصابة بكورونا.