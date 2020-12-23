الشؤون الإسلامية تخصص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من المخدرات

بلادي – الرياض : وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة في عموم مناطق المملكة للتحذير من خطر المخدرات وأضرارها. وستتناول الخطبة أيضا التأكيد على حرمة تعاطي المخدرات بكافة أنواعها، وأهمية حفظ الناشئة منها، ووجوب الإبلاغ عن مروجيها، وذلك لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد.

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