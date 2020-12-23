“الصحة”: أكثر من نصف مليون شخص سجلوا في “صحتي” للحصول على اللقاح

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن عدد المسجلين في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى أكثر من نصف مليون شخص.

وأوضحت أن عدد المسجلين وصل إلى 500178، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التسجيل للحصول على اللقاح، حمايةً لأنفسهم ومجتمعهم.

وكانت “الصحة” قد أكدت أن لقاح كورونا آمن ومعتمد وفعال، ولا يؤثر على الجينات.