بلادي – الرياض : أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم (الأربعاء)، عن بيع ما تبقى من مساهمة مخطط الشهابية في محافظة الأحساء. وأوضح المتحدث الرسمي للجنة، مشاري العنزي، أن اللجنة أكملت بيع المخطط السكني الواقع على تقاطع طريق العقير مع طريق الملك عبدالله بمبلغ 180 مليون ريال. وأشار إلى أنه سيتم صرف المستحقات للمساهمين بمجرد إتمام الإفراغ، عادّاً ذلك إنجازاً غير مسبوق لمصلحة المساهمين؛ إذ بلغت نسبة أرباحهم 9000%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “تصفية” تبيع المتبقي من مخطط الشهابية في الأحساء.. وأرباح المساهمين 9000% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.