“الموارد البشرية” تكشف عن الدعم الحكومي المقدم لرواتب المهن المحاسبية التي أُعلن عن توطينها اليوم

بلادي – الرياض :

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، عن الدعم المقدم من الحكومة لرواتب المهن المحاسبية التي أُعلن عن توطينها اليوم.

وأوضح أن الدعم للمهن المحاسبية سيصل إلى نسبة 30 إلى 50% من الرواتب، وذلك لضمان استقرار سوق العمل ودعم الكوادر الوطنية في المنشآت الخاصة.

يُذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر اليوم قرارًا بتوطين مهن مدير إدارة الزكاة والضرائب ومدير إدارة التقارير المالية ومدير الإدارة العامة للمراجعة ومحاسب تكاليف ومراقب مال، في المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر.