نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب إثبات خلع والأوراق المطلوبة وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة إثبات خلع واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وتتم الخدمة عن طريق الإنترنت فقط دون الحاجة للخروج من المنزل، والقيام بزيارة المراكز الحكومية، والانتظار بالساعات، فلا حاجة لكل هذا بعد الآن، أصبح من السهل أن نعوض كل هذا بالتقديم علي الخدمة من المنزل عبر الإنترنت وفي غضون دقائق بسيطة فقط، نظام الخدمات الرقمية ساهم في تطور مجال الأعمال، وسهل علي المواطنين مواكبة تطورات العصر، واللحاق بالثورة الرقمية واستغلالها للتنمية والتقدم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم خطوات تقديم طلب إثبات خلع الزوجة، والأوراق المطلوبة أيضا .

التعريف بخدمة إثبات خلع

خدمة إثبات خلع هي خدمة رقمية قامت البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بتقديمها،تمنح المواطنين السعوديين أو المقيمون داخل المملكة العربية السعودية القدرة علي تقديم طلب إثبات خلع الزوجة لزوجها، مع توضيح مقدار العوض المقدم له، والجدير بالذكر أن هذا الطلب متاح فقط للخلع الذي يكون بدون دعوي .

خطوات تقديم طلب إثبات خلع الزوجة لزوجها

أولا ينبغي عليك التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل السعودية، عن طريق هذا الرابط https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/pages/default.aspx

سوف تظهر لك صفحة جديدة قم باختيار الخدمات الإلكترونية المختلفة من أعلي الصفحة .

وبعد ذلك قم باختيار تقديم طلب أمام الدوائر اللانهائية من بين الخدمات التي تظهر لك، وهذا حتي تتمكن من تقديم طلبك .

ثم اختار الدخول إلي الخدمة، وبعدها قم باختيار تقديم طلب جديد .

سوف يظهر لك الكثير من الفئات قم باختيار الفئة الأسرية من ضمنها .

وبعد اختيار الفئة الأسرية اختار إثبات خلع .

سيتطلب منك إدخال بعض البيانات، قم بتسجيلها بشكل صحيح .

وبعدها سيظهر لك طلب إثبات خلع، قم بإدخال جميع البيانات الموجودة به، مثل اختيار المحكمة، وكافة البيانات التي تخص الزوج، والبيانات الخاصة بالزوجة، وبيانات عقد الزواج .

وعند الانتهاء قم بإرسال الطلب .

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إثبات خلع

لقد قامت وزارة العدل السعودية بتحديد الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إثبات خلع وهي :