نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قروض بنك البلاد السعودي التي تصل إلى 2 مليون ريال بدون كفيل أو تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك البلاد تمويل الأسهم ، من أهم أنواع التمويل التي يقدمها البنك للمواطنين السعوديين والمقيمين، سواء كان الغرض من هذا التمويل الزواج، أو القيام ببناء المنزل، أو دفع المصاريف الدراسية للأبناء، وبنك البلاد هو الوجه الأفضل للحصول على التمويل اللازم، وتمويل الأسهم يتوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، وتمويل بنك البلاد يساعد العملاء في تحقيق أهدافهم، فالبنك يقوم ببيع السلعة بعد أن يتملكها ويضعها بين يد المستفيدين من التمويل، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على شروط ومزايا تمويل الأسهم من بنك البلاد السعودي.

مزايا قروض بنك البلاد تمويل الأسهم

هناك مزايا عديدة يحتوي عليها تمويل بنك البلاد وهى كما يأتي:-

يتوافق التمويل مع ضوابط الهيئة الشرعية للبنك. المقدرة على شراء أي أسهم من قوائم الأسهم المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية لبنك البلاد. انهاء جميع إجراءات التمويل في وقت سريع. فترة سداد قيمة التمويل تصل إلى 5 سنوات. يستطيع أن يقوم صاحب التمويل بسداده مبكراً وفق ضوابط الهيئة الشرعية. يستطيع العميل أن يقوم بتسديد قيمة أقساط القرض وفق دخله الشهري. يستطيع صاحب التمويل أن يؤجل قسط شهر كل عام. يستطيع أن يحصل على تأجيل السداد في بداية أقساط التمويل. لا يشترط البنك أن يكون هناك كفيل للحصول على التمويل. تصل قيمة التمويل إلى 2.000.000 ريال سعودي. لا يشترط تحويل الراتب للعاملين في البنوك المحلية. القرض متاح للسعوديين والمقيمين.

شروط تمويل الأسهم

يجب أن تتوفر شروط قروض بنك البلاد للحصول على التمويل اللازم وهى كما يلي:-

لا يقل عمر الشخص المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عاماً.

يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري لدى البنك.

يجب أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى الجهات المعتمدة لدى البنك، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

لا يقل راتب العميل السعودي عن 3000 ريال سعودي، ولا يقل عن 3500 ريال سعودي للعملاء غير السعوديين في القطاع الحكومي أو حسب تصنيف جهة العمل.

المستندات المطلوبة للحصول على قروض بنك البلاد

يجب أن تتوفر الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك البلاد وهى كما يلي:-

يجب أن تتوفر وثيقة إثبات الهوية وتكون سارية المفعول. قيام العميل بتعبئة إقرار الافصاح عن التزاماته الشخصية. صورة من بطاقة العمل للعاملين بالقطاع العسكري. أن يقوم العميل بتعبئة طلب شراء بالتقسيط كاملاً. أن يحضر العميل تعريف من جهة عملة موضح فيه الراتب الشهري، والوظيفة، وبداية الالتحاق بالوظيفة. إحضار خطاب تحويل وتثبيت الراتب.

ويستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم، الحصول على التمويل من خلال الدخول على رابط طلب منتج من بنك البلاد، وتسجيل بياناته وتعبئة طلب التمويل، مع استيفاء الشروط اللازمة للحصول على القرض.