خدمات ورقم صندوق التنمية العقاري الموحد 1442

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عمر شويل - جدة خدمات ورقم صندوق التنمية العقاري الموحد الذي يقدما لجميع المواطنين في المملكة للحصول على قروض عقارية أو سكنية ويكون ذلك متاح لأفراد والموسسات للشراء عقار أو تمويل ذاتي للبناء وغيرها من القروض المتاحة من الصندوق التنمية، كما أن صندوق التنمية غير ربحي ومن اهم برامج وزارة ألإسكان للاستثمار الأفراد أو الشركات من خلال القروض المقدمة من البنوك والشركات التمويلية،لذلك يعد صندوق العقاري مهم للكثير من المواطنين للتقديمه خدمات كثير ومتنوعة وكذلك رقم موحد الاستفسار.

خدمات صندوق التنمية العقاري

تقديم قروض للاستثمار: قدم الصندوق سابقا قروض بدون فوائد للتشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار بنسبة 50 % بحد اكثر 10 مليون ريال سعودي. تحديث المخالفة الخاصة بالدفعات. تقديم قروض لبناء المساكن الخاصة : يمنح الصندوق قروض سهلة التسديد على مدى 25 عام واحيانا بدون فوائد لمساعدتهم على البناء. مبادرة القروض السكنية العسكريين في الخدمة. خدمات التمويل المدعوم.

رقم صندوق التنمية العقاري الموحد

اصدر صندوق التنمية رقم موحد للاستفسار عن أي مشكلة خاصة بالقرض وتقديم الحلول من خلال الرقم 199088 كما من الممكن تسجيل الدخول الالكتروانى من خلال موقع صندوق التنمية العقاري للاستفسار بطريقة أسهل ،كما من الممكن الدخول على منصة ابشر باسم المستخدم وكلمة المرور من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد والاستفادة من الخدمات الالكتروانية المقدمة.

مميزات الحصول على قرص من الصندوق العقاري

من الممكن التنازل عن طلب القرض لأحد الأقرباء من الدرجة الأولى. إعفاء المستفيد إسقاط التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي. تقديم دعم بنسبة 100% لأصحاب الدخل الشهري الذي قد يصل في بعض الأحيان 14000ريال سعودي وذلك بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد . تقليل فترة الانتظار الطويلة للحصول على التمويل من 10 سنوات حتى 5 سنوات. من الممكن الاستفادة من خدمة تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%.

والجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم حلول أضافية للحصول على القروض كتخفيض الدفعة المقدمة وكذلك مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين ومبادرة دعم تجديد المساكن وغيرها من الحلول التي تساعد على كثير من الاستثمار والبناء السكنى للتطور بالمملكة بما يتماشى مع رويه2030 للنهوض بكافة مجالات المملكة.