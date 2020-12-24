نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الجديد 1442 الخدمة الذاتية من وزارة التعليم و كيفية التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الجديد 1442 الخدمة الذاتية، أهم و أفضل خِدْمَات وزارة التعليم السُّعُودية هي الخدمات الذاتية التي يطلق عليها نظام فارس الذي يعد من اقوي الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

يشمل نظام فارس الجديد الخدمة الذاتية، كافة الخدمات للعاملين بالمؤسسات التعليمية السعودية من المعلمين والمعلمات والإداريين التي من الممكن تسجيل الدخول إلي نظام فارس الجديد و الوصول إليه بواسطة رابط منصة فارس للخدمة الذاتية.

معلومات عن نظام فارس الجديد 1442

نظام فارس الجديد 1442 هي أفضل خدمة لتعزيز التواصل بين المعلمين والعاملين في وزارة التعليم السعودية، وتعد الخدمة الذاتية”نظام فارس”بالمملة العربية السعودية بمنزلة نظام فرعي لنظام فارس للموارد البشرية، وبإمكان كل موظف(المعلم- الإداري-المستخدم-العامل) تتبع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق الموقع.

خدمات ومميزات نظام فارس للخدمة الذاتية

معرفة الراتب الشهري والمكافأة عن طريق نظام فارس.

التحقق من رصيد الإجازات للمعلمين والعالمين بوزارة التعليم السعودي.

الحصول على موافقة لطلب إجازة وكافة المتطلبات دون اللجوء إلى الأساليب التقليدية.

التحقق من جميع البيانات الشخصية للمعلمين والعاملين بالوزارة

.عرض لائحة التوظيف للموظفين عن طريق الموقع الرسمي لنظام فارس

رابط طلبات الصرف من المستودعات للمدارس مباشر

من الخدمات الهامة المقدمة للموظفين عن طريق نظام فارس الجديد 1442، يمكنك طلب الإجازات وتمديدها وقطعها وطلب تعديل مدة الإجازة أو حتى إلغاء الإجازة وطلب التقاعد وغيرها من الخدمات التي تقدمها الخدمة الذاتية”نظام فارس”.

روابط دليل المستخدم للخدمة الذاتية

رابط دليل المستخدم لنظام فارس للتعرف على شرح طريقة استخدام النظام بالفيديو والتسجيل في نظام الخدمة الذاتية وشرح طلب الإجازات وطلب تعريف بالراتب عبر شرح فيديو مقدمة من منصة فارس لتسهل الأمر على المعلمين والعاملين بوزارة التعليم بالمملكة.

تسجيل الدخول نظام فارس للخدمة الذاتية

تسجيل الدخول إلى موقع نظام فارس الذي أطلقته وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي. اضغط على كلمة تسجيل دخول أول مرة للخدمة الذاتية. أملاء البيانات الشخصية المطلوبة. كتابة “رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الكشف، رمز التحقق”.

لإكمال طلب إنشاء حساب جديد في نظام فارس أول مره يجب كتابة جميع المعلومات بشكل صحيح ثم اضغط تسجيل الدخول. سيقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد أن الحساب قد اكتمل بشكل صحيح، وسوف تحصل على كلمة مرور واسم مستخدم لنظام فارس للخدمة الذاتية 1442.