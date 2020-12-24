فايزر السعودية تعيّن الدكتور هاني الهاشمي، في منصب الرئيس الطبي للشركة

دوت الخليج -جدة

أعلنت شركة فايزر السعودية، التابعة لشركة فايزر الأمريكية العالمية، عن تعيين الدكتور هاني الهاشمي، في منصب رئيس إدارة القسم الطبي بالشركة والناطق الرسمي باسمها، وقد انضم الدكتور هاني إلى فريق القيادة الطبي الخاص بالشركة في أفريقيا والشرق الأوسط.

تعيين الدكتور هاني كرئيس لإدارة القسم الطبي لفايزر السعودية هو أحدث إضافة للفريق الطبي القيادي للشركة في الإقليم، فقد تقلّد خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب الهامة كان آخرها مديراً لمركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وهو طبيب استشاري أتمّ دراسته الجامعية في التقنية الطبية بجامعة الملك عبد العزيز عام 1999، ثم تابع تعليمه الطبي في جامعة ماكماستر بكندا حيث نال درجة الدكتوراه في الطب عام 2003. تلقى تدريبه بعد التخرج في الطب الباطني بجامعة ويسترون أونتاريو، وحصل على زمالة أمراض الدم من جامعة ماكماستر، وزمالة طب الأورام وزراعة الخلايا الجذعية من جامعة كالجاري. كما أمضى الجزء الأخير من تدريبه في مركز فرد هاتشينسون لأبحاث السرطان (FHCRC) في سياتل، وأتم درجة ماجستير العلوم التنفيذي في الإدارة الصحية من جامعة ألاباما في برمنغهام عام 2013، كما قدّم عدة أبحاث علمية تناولت مواضيع من بينها “سرطان الغدد الليمفاوية”، و”تطوير الخدمات”، و”اقتصاديات الصحة”.

ويتمتع الدكتور هاني بخبرة واسعة في وضع الخطط التطويرية وصياغة السياسات والإستراتيجيات ذات العلاقة. وقد سبق أن قاد الإستراتيجية الوطنية للأورام والخدمات المتخصصة في علاج الأورام بوزارة الصحة منذ عام 2017، وساعد على مدى السنوات العشر الماضية في تأسيس 5 برامج لزراعة الخلايا الجذعية وأكثر من 10 أقسام للأورام بجميع أنحاء المملكة، إلى جانب مشاركته في تطوير الإستراتيجيات المستقبلية والخدمات السريرية والتعليم والبحث بمجال أمراض الدم والأورام والعلاج الخلوي على المستوى الوطني والإقليمي. كما عمل في عدة لجان وطنية على مستوى وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأعرب الدكتور هاني عن سعادته بتعيينه كرئيس إدارة القسم الطبي لشركة فايزر السعودية التي وصفها بالكيان الطامح إلى تقديم أفضل نتائج الرعاية الصحية للمرضى حول العالم. وشدّد على التزامه بتسخير كافة خبراته في سبيل دعم تطوير البحوث الطبية بالشركة، وتشجيع المزيد من الكوادر السعودية للانضمام إليها، تماشياً مع التزام الشركة بتهيئة بيئة عمل متنوعة وشاملة.

من ناحيته توقّع نائب رئيس الشؤون الطبية الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط الدكتور ياسر الدرشابي أن تضيف خبرة الدكتور هاني قيمة كبيرة لفايزر السعودية، بحيث تساهم في النهضة الطبية وتعزيز إستراتيجية النمو البحثي لتبقى فايزر الرائدة في مجال تقديم الخدمات الطبية, إلى جانب المشاركة الفعالة في مبادرات التحول والمساهمة في تشكيل بيئة الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية تماشياً مع توجيهات المملكة وإسهاماً في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.