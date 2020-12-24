السعودية” تطرح حملة ترويجية لترسيخ مكانة وحضور علامتها التجارية في المملكة

دوت الخليج – جدة

طرحت “السعودية” حملة جديدة ضخمة لترويج علامتها التجارية تستمر لمدة 6 أسابيع وتشمل مختلف الوسائل الإعلامية كالتلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الإعلانات الرقمية الخارجية. وقد أبرزت الحملة المكانة الفريدة لكل فئة من تشكيلة سلع “السعودية” التي تضم أكثر من 10 منتجات، وما تحظى به هذه المنتجات من خصوصية وقبول في أوساط المستهلكين، وذلك من خلال عرض وتضمين إعلانات الحليب الشهيرة التي تعود إلى فترة التسعينيات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة التي انطلقت تحت شعار “السعودية فخرنا”، تستمد زخمها وقوتها من اسم العلامة التجارية ذاته الذي يمثل اسم “المملكة”. ويأتي طرح هذه الحملة في الوقت الذي يتوج 44 عاماً من رحلة نجاح العلامة التجارية في مواصلة دعم المستهلكين وتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية ومنتجات الطهي والحلوىات. وتلتزم العلامة التجارية بالتعاون عن كثب مع كافة الأطراف المعنية لدعم المستهلكين للتغلب على جائحة كوفيد 19 واستعادة الثقة وتوسيع نطاق السلع القابلة للاستهلاك داخل وخارج المنازل وبذل المزيد من الجهود لبناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة ومرونة.

وتحدث فاوت ماتيس، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، وهي الشركة الأم للعلامة التجارية “السعودية” ، قائلاً، “إنه لفخر لنا أن نحظى، من خلال علاماتنا التجارية، بفرصة تقديم المزيد من الدعم إلى عملائنا الكرام في هذا العام، وذلك على الرغم من التحديات الناشئة عن الوباء العالمي. وقد جاءت حملة ’السعودية فخرنا‘ تعبيراً عن تقديرنا وامتناننا للجميع على الإنجازات الهائلة والرائعة التي تحقّقت. نحن ندرك اليوم وأكثر من أي وقت مضى مسؤوليتنا لتوفير منتجات صحية وغذائية لكافة المقيمين في المملكة العربية السعودية وخارجها. ونحن فخورون بهذه المسؤولية، بل إننا نستمد منها التزامنا الراسخ للوفاء بوعدنا بالعمل على نحو مستدام من أجل نمو ورفاهية عملائنا.”