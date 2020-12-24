نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحالة الوظيفية عبر نظام فارس والمكافآت الجديدة على لائحة الوظائف التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحالة الوظيفية عبر نظام فارس ، في إطار التعاون بين كل من وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية والجهات ذات الصلة، تم تأسيس ووضع لائحة الوظائف التعليمية، التي استهدفت العديد من المحاور الرئيسة المتعلقة بالكادر الوظيفي في قطاع التعليم، بما يعكس رؤية المملكة تجاه قطاع التعليم 2030، خاصة وأن التعليم أحد أبرز الملفات، التي تعمل المملكة حاليًا على تطويرها بشكل ملحوظ.

الاستعلام عن الحالة الوظيفية عبر نظام فارس

انتهت وزارة التعليم من تسكين المعلمين والمعلمات، وفقًا إلى جدول التسكين في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441، وذلك عقب صدور اللائحة وإقرار سلم الرواتب الجديد، لكافة شاغلي الوظائف التعليمية، مع إتاحة إمكانية الاستعلام عن الحالة الوظيفية لهم، من خلال نظام فارس والذي يتيح لهم إمكانية التعرف على المعلومات التالية:

الحالة الوظيفية للمعلم والمعلمة، قبل وبعد تطبيق اللائحة التعليمية الجديدة، والرتب المهنية لهم.

حجم الراتب الأساسي للمعلم، وصافي الراتب الخاص به.

رابط في نظام فارس، يتيح للمعلمين إمكانية التواصل مباشرة، مع وزارة التعليم لمزيد من التفاعلية بين الوزارة والمعلمين.

خطوات الاستعلام عن راتب المعلمين عبر نظام فارس

وفقًا للائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والدليل الإرشادي الذي أتاحته بنظام فارس، فإنه يمكن للمعلمين الدخول إلى النظام والتعرف على الراتب، وفقًا للخطوات البسيطة التالية:

قم أولًا بزيارة نظام فارس الرسمي. قم بالدخول إلى حسابك عبر النظام. اختر صلاحية الخدمة ذاتية للموظف من الشاشة أمامك. اختر خدمة الرواتب والبدلات. قم باختيار تعريف الراتب. قم بتحديد نوع التعريف والجهة، ويمكنك طباعة التقرير أو تحميله على جهازك.

معلومات مهمة يتيحها نظام فارس للمعلمين

الحالة الوظيفية عبر نظام فارس ، ليست هي الاستفادة الوحيدة التي يمكن أن يجنيها المعلمين من هذا النظام، وإنما يتيح لهم أيضًا، إمكانية الحصول على تعريف متكامل بالراتب، من حيث الإجمالي له، والحالة الوظيفية للموظف ودرجته، خاصة عقب تطبيق اللائحة الجديدة، مع تاريخ التحاق المعلم بالخدمة.

وتتيح خدمة الموظف الذاتية، إمكانية إدخال البيانات والتعرف على تفاصيل شاملة بشأن الراتب، من ضمنها الأشهر التي استلم فيها المعلم راتبه من قبل، وقيمة الاستحقاقات وأية استقطاعات حدثت، وكذلك كافة أرصدة الإجازة المتاحة للمعلم، وحجم استهلاك هذا الرصيد من الإجازات، إلى جانب بيانات تحويل الراتب بالحساب البنكي، ورقم الآيبان الخاص بك، مع تسجيل اسم البنك وصافي الحوالات البنكية التي تمت.

وقد تم إضافة عدد من المكافآت، في نظام فارس مع بيانات الراتب، لكل من الفئات التالية بتلك القيم: