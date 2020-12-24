نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات نظام فارس للمعلمين وموعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديثات نظام فارس هو أحدث ما اتخذته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من قرارات، وذلك في إطار ما تقدمه الوزارة من تحديثات وتنفذه من قرارات، بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يخدم المستوى المهني والتعليمي بشكل فعّال ومتميز، وهو نظام إلكتروني يتيح عددًا من الخدمات للموظفين مثل؛ المعلمين والإداريين والمستخدمين وعاملين، من إجراء بعض الخدمات الذاتية ضمن أنظمة فارس الفرعية، والحصول عليها دون العودة إلى الإدارة، مع أمكانية تتبع الطلب حتى صدوره.

تحديثات نظام فارس

قررت وزارة التعليم اليوم، أن تضيف خدمات جديدة وهي:

خدمة تقييم الأداء الوظيفي في نظام فارس للموظفين الرسميين فقط ، وذلك ضمن صلاحية الخدمة الذاتية للمدير، وهي خدمة تقدم مرة واحدة فقط من كل عام.

في ، وذلك ضمن صلاحية الخدمة الذاتية للمدير، وهي خدمة تقدم مرة واحدة فقط من كل عام. كذلك شملت التحديثات الجديدة، خدمة تحديث تقييم الأداء للموظفين الرسميين، وذلك في حالة تم إضافة أداء وظيفي خاطيء ضمن نفس الصلاحية.

خدمة الموظف الذاتية عبر نظام فارس

أتاح نظام فارس عددًا من الخدمات المهمة، للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها خدمة الموظف الذاتية؛ والتي تعني إمكانية استعلام المعلم عن الحالة الوظيفية عبر نظام فارس والمتعلقة بأهم البيانات الخاصة به، مثل الاستعلام عن كافة تفاصيل الراتب الشهري الخاصة به، ومن بينها تلك الأشهر التي تسلم فيها المعلم راتبه بالفعل، وحجم الاستحقاقات أو الاستقطاعات التي تم إجراؤها على راتبه، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على رصيد الإجازة المتاح لكل معلم، وما تم استهلاكه من رصيد الإجازات بالفعل، والمتبقي منها.

كما يمكن للمعلم أن يستعلم أو يعدل في بيانات استلام راتبه، عبر الحساب البنكي المسجل، وكذلك رقم الآيبان المرتبط بحسابه، مع إمكانية تغيير اسم المصرف البنكي الذي يتعامل معه، أو حتى إضافته إلى البينات إذا لم يكن مضافًا من قبل، والتعرف على الحوالات البنكية التي تم إجراؤها على حسابه.

تحديث| نقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى نظام الرتب في نظام فارس

أتاحت وزارة التعليم اليوم عبر نظام فارس، إظهار الرتب الجديدة بالمنصة وهي؛ رتبة معلم، ورتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، وذلك في السجل التاريخي للموظف، لعدد من شاغلي الوظائف التعليمية وفقًا لآلية النقل كما تم توضيحها بالصور، في جدول التسكين على سلم الرواتب التعليمية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441. وهي بذلك تدخل في مرحلة نقل شاغلي الوظائف التعليمية وسلم رواتب المعلمين الجديد بنظام فارس.

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441

في إطار التعاون بين كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، تم تجهيز لائحة الوظائف التعليمية، والتي كان الهدف منها التركيز على الكادر الوظيفي في قطاع التعليم، خاصة مع الاهتمام الواضح للمملكة للارتقاء بالتعليم بها، والدليل على ذلك هو تعدد الجامعات السعودية المعترف بها دوليا، نتيجة الأداء المحترف للمعلمين والمعلمات. على أن تدخل لائحة الوظائف التعليمية الجديدة حيز التنفيذ، ويتم العمل بها رسميًا، بداية من تاريخ 1441/11/10هـ الموافق 1 يوليو 2020م القادم.

التعيين وفترة التجربة وفق سلم الرواتب الجديد

فيما يتعلق بشروط التعيين الواردة في نظام الخدمة المدنية، اعلم أنه وفقًا للمادة رقم (6)؛ أنه يتم تحديد المؤهلات والتخصصات المناسبة للعمل في مجال التعليم، وذلك وفقًا للشروط التي تم إقرارها بالتعاون بين الخدمة المدنية والتعليم. ويكون التعيين ابتداءً على الوظائف الخاضعة لبنود التعيين وفترة التجربة وفق سلم الرواتب الجديد في اللائحة التعليمية الجديدة، وذلك على رتبة معلم ممارس أو مساعد معلم، وذلك وفقًا للشروط التالية:

يجب أن يحقق من يعين على رتبة معلم ممارس؛ أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة، للقيام بمزاولة مهنة التعليم.

يجب أن يحقق من يعين على رتبة معلم ممارس؛ أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية في مجال التخصص على الأقل.

يجب أن يحقق من يعين على رتبة معلم ممارس؛ أن يكون قد حصل على المؤهل المطلوب بطريقة الانتظام، ولكن مع استثناء بعض التخصصات عند عدم توافر خريجي الانتظام، وذلك وفقًا للشروط التي تم إقرارها بالتعاون بين الخدمة المدنية والتعليم.

يجب أن يحقق من يعين على رتبة معلم ممارس؛ ألا يكون قد سبق تعرضه لإنهاء خدمته، بسبب التأديب أو لأي سبب من الأسباب الموجودة بالمادة 14 في اللائحة، عدا الحالة المرضية وذلك بعد إثبات الشفاء بالتقارير الطبية الواردة من الجهات المختصة.

يجب أن يحقق من يعين على رتبة مساعد معلم؛ أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد، بأحد التخصصات المناسبة لمجال العمل.

يجوز عند الحاجة أن يتم تعيين من حصل على المؤهل الجامعي، في تخصص محضري المختبرات وغيرها من التخصصات الملائمة للعمل في بعض الوظائف التعليمية، وذلك على نفس الرتبة داخل المدارس، وذلك وفقًا للشروط التي تم إقرارها بالتعاون بين الخدمة المدنية والتعليم.

شروط انتقال الموظف من مستوى إلى آخر باللائحة الجديدة

يتم نقل الموظف من المستوى الذي يشغله حاليًا، إلى مستوى آخر يليه وفقًا لشرطين أساسيين هما:

يحصل الموظف على كافة علاواته السنوية المقررة له في المستوى الذي يشغله حاليا، على أن يكون قد مضى في درجته الأخيرة ما لا يقل عن عام واحد، مع العلم أنه لا يتم صرف راتب عن فترة التغيب.

يشترط ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للموظف، عن عامين سابقين عن تقدير جيد أو ما هو معادل له.

سلم الرواتب وفقا لتوزيع الشرائح على الرتب التعليمية

يتم صرف الحقوق المالية للموظفين المشمولين في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، مثل البدلات والمكافآت وغيرها من الحقوق، بناء على معادلة الرتب التعليمية المذكورة في اللائحة الجديدة، بالمراتب المقررة بسلم رواتب الموظفين العام.

أهم وأحدث قرارات وزارة التعليم 1441

إعلان كيفية المعاملة لمن يتم إبعاده يرفض تنفيذ ضوابط الإبعاد عن مزاولة مهنة التعليم؛ في حال رفض الموظف المُبعد تنفيذ الخيارات التي تم طرحها، للأسباب من 1 إلى 6، وذلك على أن تتم إحالته إلى التقاعد إذا ما كانت خدمته تؤهله للتنفيذ، أو يتم نقله إلى وظيفة خارج الوزارة تمامًا. هنا يتم عرضه على لجنة دائمة متخصة بهذا الشأن، يتم تشكيلها من ممثلي وزارة المالية والخدمة المدنية، ورئاسة أمن الدولة ووزارة التعليم، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. إعلان لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441 للرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت وفق سلم الرواتب الجديد، في إطار التعاون بين كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، تم تجهيز لائحة الوظائف التعليمية، والتي كان الهدف منها التركيز على الكادر الوظيفي في قطاع التعليم، خاصة مع الاهتمام الواضح للمملكة للارتقاء بالتعليم بها، والدليل على ذلك هو تعدد الجامعات السعودية المعترف بها دوليا، نتيجة الأداء المحترف للمعلمين والمعلمات، على أن تدخل لائحة الوظائف التعليمية الجديدة حيز التنفيذ، والعمل بها رسميًا بداية من تاريخ 1441/11/10 هجريا الموافق 1 يوليو 2020م القادم. أطلقت وزارة التعليم مبادرة قصة لأجلي لاستثمار أوقات فراغ الأطفال ببرامج نوعية هادفة، بالتزامن مع فترة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للقطاعات المختلفة، والحجر المنزلي الحالي، وأوضحت الإدارة العامة للطفولة المبكرة أن المبادرة تتضمن نشر سلسلة نوعية من القصص الهادفة بواقع قصة كل أسبوعين، وتسعى من خلالها إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات صغار السن القرائية والكتابية، وذلك بهدف ضمان استمرارية ارتباطهم بالقراءة والكتابة، في ظل توقف التعليم حاليا في ظل أزمة الوباء العالمي. التدريب التقني تلغي شرط الكشف الطبي الورقي للمقبولين بالكليات والمعاهد التابعة لها،ويتم الاكتفاء بالتعهد الإلكتروني بعدم وجود حالة مرضية تعيق عن التدريب أو تشكل خطورة على الآخرين. تعديل معيار التشكيلات الإشرافية في الإدارات؛ وتحديد مشرف لكل (۱۲۰۰) معلم ليصبح مشرفا لكل (۱۰۰۰) شاغل وظيفة تعليمية مشرفة لكل (۸۰۰) شاغلة وظيفة تعليمية. أصدرت وزارة التعليم قرارًا بإعفاء الموظفين التابعين لها، ممن يعانون من الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل من الحضور إلى مقرات العمل من يوم الأحد القادم، ومنحهم إجازة مرضية. لا داع لحضور منسوبي ومنسوبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة من 8 شوال حتى 19 شوال ، وعلى مدير التعليم تكليف من يراه ببعض المهام (ولم يتم التحديث حتى الآن). لا داع لحضور منسوبات مدارس رياض الأطفال من 8 شوال حتى 19 شوال ، وعلى مدير التعليم تكليف من يراه ببعض المهام (ولم يتم التحديث حتى الآن). كما أعلنت الوزارة أيضًا عن موعد التسجيل في نظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الجديد 1442 هجريًا، والإعلان عن التقويم الدراسي للعام الجديد أيضًا في خطوات واسعة من جانب الوزارة للحفاظ على المستوى المتقدم من التعليم داخل المملكة وفقًا لرؤية 2030. أتاحت وزارة التعليم دليل القبول في الجامعات السعودية 1442، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة، الإمكانية لطلاب وطالبات الثانوي، من التعرف على الجامعات والكليات داخل السعودية، والتعرف على التخصصات المتاحة لهم، وإمكانية التقديم عبر رابط دليل القبول في الجامعات السعودية بعد قراءة شروط ومتطلبات القبول في كلية جامعة، وزيارة الصفحات الرسمية للجامعات إلكترونيا.

حصري وهام لم يتم تحديد آلية اختبارات الرخصة المهنية.

لا يتم تحسين مستوى معلمي الدبلوم الذي حصلوا على البكالوريوس، وإنما تعتبر لهم ساعات تطوير مهني.

مدير التعليم والمساعدين يتم تسكينهم على رتبة معلم متقدم.

لا يتم التسكين على رتبة خبير خلال المرحلة الأولى.

فتح طلب العدول عن التقاعد وإتاحة الرفع عن طريق شؤون المعلمين في إدارات التعليم .

كيفية المعاملة لمن يتم إبعاده يرفض تنفيذ ضوابط الإبعاد عن مزاولة المهنة

في حال رفض الموظف المُبعد تنفيذ الخيارات التي تم طرحها، وتنفيذ ضوابط الإبعاد عن مزاولة مهنة التعليم، للأسباب من 1 إلى 6، وذلك على أن تتم إحالته إلى التقاعد إذا ما كانت خدمته تؤهله للتنفيذ، أو يتم نقله إلى وظيفة خارج الوزارة تمامًا. هنا يتم عرضه على لجنة دائمة متخصة بهذا الشأن، يتم تشكيلها من ممثلي وزارة المالية والخدمة المدنية، ورئاسة أمن الدولة ووزارة التعليم، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب التعليمية في اللائحة الجديدة

بعد مراجعة جدول التسكين على سلم الرواتب التعليمية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441، ووفقًا للسلم الانتقالي للرتب في اللائحة، سوف يتم ما يلي:

من سيتم تسكينهم وفقًا للائحة الجديدة كافة، سوف يكون التسكين وفقًا للدرجة التي تساوي راتبه السابق وقت النقل.

وإذا لم توجد درجة مساوية لراتبه، فيُعطى أقرب درجة تزيد على راتبه في الرتبة المستحقة.

وإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في الرتبة المستحقة، فيتم وضعه على هذه الدرجة.

قرار حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1441

قرار حركة النقل الخارجي 1441 وأحدث ما تم بشأنه، وهو القرار الذي يترقبه الكثير من المعلمين والمعلمات في الوقت الحالي، خاصة عقب قرار السيد وزير الموارد البشرية إيقاف التوظيف بكافة البنود في جميع الهيئات والجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، مع إعلان وزارة التعليم فتح باب التقدم والتسجيل بنظام نور للمعلمين لحركة النقل، ثم تم اتخاذ القرار بتعليق حركة النقل منذ جمادى الآخر الماضي.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أعلن الدكتور عبد الله السعدوي؛ مدير الإدارة العامة في هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإدارة العامة للقياس، أن موعد إجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، ممن يرغبون في التقدم للحصول على الترخيص المهني، قد تحدد للفوج الأول في شهر نوفمبر المقبل.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، هو متطلب مهم للغاية لهم وفقًا لأحدث قرارات وزارة التعليم، وهذا الاختبار يتكون من قسمين رئيسين هما؛ الاختبار التربوي والذي يشترك فيه كافة المعلمين والمعلمات، والقسم الثاني هو الاختبار التخصصي أو المتخصص، والذي يغطي كافة التخصصات للمعلمين وهي حاليًا 38 تخصصًا.